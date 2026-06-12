Zuletzt starben auf Safaris in Afrika nicht nur Wildtiere, sondern auch Jäger selbst. Nun kam die deutsche Reederei-Erbin Caroline von Rantzau (†26) auf ihrer Safari-Lodge in Südafrika durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr ums Leben. Die Umstände geben Rätsel auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Reederei-Erbin Caroline von Rantzau (†26) stirbt am 1. Juni in Südafrika

Polizei: Schüsse aus Kaliber .357-Waffe; Waffe wohl aus Vaters Waffenschrank

Zwei Tote auf Safari-Anwesen, darunter Finanzmanager Arno Koën (†44), auch erschossen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Nicht nur Wildtiere verloren zuletzt auf Safaris in Afrika ihr Leben, sondern auch Jäger selbst. Im April wurde der US-Millionär und Grosswildjäger Ernie Dosio (†75) in Gabun von einer Elefantenherde zu Tode getrampelt. Die Umstände seines Todes galten als undurchsichtig. Nun starb auch eine deutsche Multimillionärstochter und Reederei-Erbin auf einer Safari-Lodge in Südafrika. Die Umstände ihres Todes geben Rätsel auf.

Zunächst hiess es, Caroline von Rantzau (†26) sei am 1. Juni bei einem nicht näher beschriebenen «Unfall» auf dem privaten Jagd- und Wildreservat der Familie ums Leben gekommen, berichtet die «Bild». Die Zeitung recherchierte, vor Ort. Laut Ermittlungen der Polizei starb die junge Frau durch einen Schuss in ihrem Zimmer – Zeugen wollen zwei Schüsse gehört haben.

Zwei Tote mit Schusswunden

Brisant: Bereits einen Tag vor dem Tod der jungen Deutschen war der 44-jährige Finanzmanager Arno Koën tot auf dem familieneigenen Jagdanwesen Leeuwfontein aufgefunden worden. Koën verwaltete die Finanzen der Familie und war zudem für die Gästebuchungen zuständig.

Wie die 26-Jährige kam auch der 44-Jährige laut Polizei durch Schüsse ums Leben: Koën durch eine 9-mm-Patrone, von Rantzau mutmasslich durch eine Wunde aus einem Jagdgewehr des Kalibers .357. Laut einem Zeugen soll die Waffe aus dem Waffenschrank ihres Vaters, Dr. Eberhart von Rantzau, gestammt haben.

Hamburger Reederei-Dynastie

Gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern ist dieser Geschäftsführer der Deutschen Afrika-Linien GmbH, die ihr Containerliniengeschäft 2022 an Hapag-Lloyd verkaufte. Die Familie hält weiterhin Beteiligungen an Containerdepots in Südafrika.

Caroline von Rantzau galt als Nachwuchsmanagerin der bekannten Hamburger Reeder-Dynastie. Laut «Bild» soll sie eine enge Beziehung zu dem Finanzmanager gehabt haben. Gegenüber Vertrauten habe sie ihn als eine Art «Ziehvater» beschrieben.

Der Leichnam der passionierten Jägerin, die sich zudem um die Aufzucht von Tieren gekümmert haben soll, wird nun obduziert. Die Autopsie soll klären, woran die 26-Jährige starb und ob gegen Personen ermittelt wird.