DE
FR
Abonnieren

Attacke im Süden Gazas
Hamas-Kämpfer stürmen israelischen Militärposten

Bewaffnete Palästinenser haben einen israelischen Armeeposten im Süden des Gazastreifens angegriffen. Laut Medienberichten wurden mindestens 15 Angreifer bei Chan Junis getötet. Drei israelische Soldaten wurden verletzt, einer davon schwer.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Die israelische Armee beschoss die Angreifer unter anderem aus der Luft
Foto: X @ariel_oseran

Darum gehts

  • Bewaffnete Palästinenser greifen israelischen Posten im Süden des Gazastreifens an
  • Angreifer kamen möglicherweise aus einem Tunnel, um Soldaten zu entführen
  • 15 Palästinenser beteiligt, drei israelische Soldaten verletzt, einer schwer
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Mehr als 15 bewaffnete Palästinenser haben israelischen Militärangaben zufolge eine Stellung der Armee im Süden des Gazastreifens angegriffen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Sie hätten im Bereich der Stadt Chan Junis auf die israelischen Soldaten geschossen und Panzerabwehrraketen eingesetzt, teilte ein Militärvertreter mit. Einige seien in den Posten eingedrungen. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe zehn der Angreifer getötet, die aus mehreren Tunnelschächten gekommen seien.

Hamas reklamiert Angriff für sich


Israelische Medien berichteten, man gehe davon aus, dass die Angreifer beabsichtigten, Soldaten zu entführen. Drei Soldaten seien verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Armee mit. Der Vorfall dauere noch an, hiess es weiter. Die Soldaten seien im Einsatz, «um die Terroristen aufzuspüren und auszuschalten».

Mehr Nachrichten aus dem Gazastreifen
Hamas stimmt Vorschlag für Gaza-Waffenruhe ohne Änderungen zu
Durchbruch?
Hamas stimmt Gaza-Waffenruhe-Vorschlag ohne Änderungen zu
USA stellt keine Visa mehr für Bürger aus dem Gazastreifen aus
«Nationales Sicherheitsrisiko»
USA stellt keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen aus
Kämpfe im Gazastreifen könnten bis 2026 andauern
Brisanter Bericht
Kämpfe im Gazastreifen könnten bis 2026 andauern
Israel bereitet Evakuierung von Zivilisten in Gaza vor
Gaza
Israel bereitet Zwangsumsiedlung von Zivilisten vor

Der militärische Hamas-Arm reklamierte den Angriff für sich. Man habe feindliche Panzer und Gebäude mit Sprengsätzen, Panzerabwehrraketen und Handgranaten angegriffen, hiess es in einer Mitteilung der islamistischen Terrororganisation. Einer der Angreifer habe sich inmitten von Soldaten selbst in die Luft gesprengt und dabei Verluste verursacht. «Die Kassam-Brigaden bekräftigen, dass solche Einsätze so lange andauern werden, bis die Besatzung endet und unser Volk Freiheit erlangt», teilte die Hamas weiter mit.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen