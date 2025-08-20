Bewaffnete Palästinenser haben einen israelischen Armeeposten im Süden des Gazastreifens angegriffen. Laut Medienberichten wurden mindestens 15 Angreifer bei Chan Junis getötet. Drei israelische Soldaten wurden verletzt, einer davon schwer.

1/4 Die israelische Armee beschoss die Angreifer unter anderem aus der Luft Foto: X @ariel_oseran

Darum gehts Bewaffnete Palästinenser greifen israelischen Posten im Süden des Gazastreifens an

Angreifer kamen möglicherweise aus einem Tunnel, um Soldaten zu entführen

15 Palästinenser beteiligt, drei israelische Soldaten verletzt, einer schwer

Keystone-SDA

Mehr als 15 bewaffnete Palästinenser haben israelischen Militärangaben zufolge eine Stellung der Armee im Süden des Gazastreifens angegriffen.

Sie hätten im Bereich der Stadt Chan Junis auf die israelischen Soldaten geschossen und Panzerabwehrraketen eingesetzt, teilte ein Militärvertreter mit. Einige seien in den Posten eingedrungen. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe zehn der Angreifer getötet, die aus mehreren Tunnelschächten gekommen seien.

Hamas reklamiert Angriff für sich



Israelische Medien berichteten, man gehe davon aus, dass die Angreifer beabsichtigten, Soldaten zu entführen. Drei Soldaten seien verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Armee mit. Der Vorfall dauere noch an, hiess es weiter. Die Soldaten seien im Einsatz, «um die Terroristen aufzuspüren und auszuschalten».

Der militärische Hamas-Arm reklamierte den Angriff für sich. Man habe feindliche Panzer und Gebäude mit Sprengsätzen, Panzerabwehrraketen und Handgranaten angegriffen, hiess es in einer Mitteilung der islamistischen Terrororganisation. Einer der Angreifer habe sich inmitten von Soldaten selbst in die Luft gesprengt und dabei Verluste verursacht. «Die Kassam-Brigaden bekräftigen, dass solche Einsätze so lange andauern werden, bis die Besatzung endet und unser Volk Freiheit erlangt», teilte die Hamas weiter mit.