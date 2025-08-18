Die Hamas soll dem jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt haben. Der Plan sieht eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung von Geiseln in zwei Phasen vor.

Die Zerstörung im Gazastreifen ist enorm. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Die Hamas hat nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP dem jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Die islamistische Palästinenserorganisation habe den Vermittlern bestätigt, dass sie und weitere Gruppen «dem neuen Waffenstillstandsangebot ohne Änderungen zugestimmt haben», hiess es am Montag aus Hamas-Kreisen.

Wenige Stunden zuvor hatten Hamas-Unterhändler nach palästinensischen Angaben einen Waffenruhe-Vorschlag erhalten, der demnach eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln in zwei Phasen vorsieht.