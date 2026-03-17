Taliban melden 400 Tote Zivilisten nach Luftangriff

Darum gehts
- Luftschlag in Kabul fordert laut den Taliban mindestens 400 Tote
- Pakistan weist Vorwürfe zurück, spricht von militärischen Zielen
- Pakistan beschuldigt Afghanistan, Terroristen zu unterstützen
Seit drei Wochen tobt erneut Krieg zwischen Pakistan und Afghanistan. Nun kam es laut afghanischen Angaben zu einem folgenschweren Luftschlag in Kabul. Pakistan habe ein Krankenhaus für Drogenabhängige in der afghanischen Hauptstadt angegriffen und dabei mindestens 400 Menschen getötet, erklärten die regierenden Taliban laut einem Bericht des Senders CNN.
Pakistan wies den Vorwurf zurück. Man habe kein Krankenhaus getroffen. Alle Luftangriffe hätten militärischen Zielen gegolten. Doch lokale Fernsehsender veröffentlichten auf X Aufnahmen, die Bergungsarbeiten in den Trümmern eines grossen Gebäudes in Kabul zeigen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Pakistan hat «offenen Krieg» erklärt
Klar ist, dass das pakistanische Militär den Taliban in Afghanistan massiv überlegen ist. Vergangenen Monat hatte Pakistan Afghanistan den «offenen Krieg» erklärt. Damit endete ein Waffenstillstand, den Katar im Oktober 2025 zwischen den beiden Ländern vermittelt hatte. Die pakistanische Regierung wirft Afghanistan vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben.
Bisher seien 684 afghanische Taliban-Kämpfer getötet worden, erklärte Pakistan am Sonntag. Afghanistan weist dies zurück und spricht von weit geringeren Verlusten.