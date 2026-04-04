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Artemis II: Astronauten geben Update aus Weltraum
Astronauten geben Update
«Es fühlte sich an, als würden wir auf die Erde prallen»
Zwei Astronauten der Artemis geben ein Update zu ihrer Mission Mondumrumdung.
Publiziert: 04.04.2026 um 12:06 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 12:07 Uhr
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