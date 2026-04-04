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Astronauten geben Update
«Es fühlte sich an, als würden wir auf die Erde prallen»

Zwei Astronauten der Artemis geben ein Update zu ihrer Mission Mondumrumdung.
Publiziert: 04.04.2026 um 12:06 Uhr
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Aktualisiert: 04.04.2026 um 12:07 Uhr
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