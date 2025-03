Projekt von privatem Unternehmen US-Firma liefert einzigartige HD-Videos vom Mond

Die US-Firma Firefly Aerospace hat einzigartige HD-Videos vom Mond veröffentlicht. Ihr Blue Ghost ist am 2. März erfolgreich in einer Tiefebene des Mondes gelandet. Etwa zwei Wochen lang soll er den Mond untersuchen und Informationen an die Nasa weiterleiten.

Publiziert: 19:32 Uhr