DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Argentinien: Räuber scheitern an BMW-Automatikgetriebe
Sie wollen einen BMW klauen
Autodiebe scheitern aus kuriosem Grund
In Argentinien scheitert ein bewaffneter Raubüberfall. Die Täter können den BMW nicht starten. Der Grund dafür ist kurios.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
Jessie Kilian
Redaktorin Video
News Ausland
1:28
Bei Millionen-Raub beteiligt
Europol jagt diese Serbin (41)
1:00
Unterhalt kostet sie Millionen
«Hässlichste Yacht der Welt» macht Italiener hässig
0:55
Drama bei Landung
Zwei Helikopter kollidieren am Everest
Teilen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen