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Angriffe auf die Ukraine
Putin-Drohne verfehlt Studenten nur knapp

Panik in Kiew: Eine russische Drohne schlägt in eine Universität ein. Dabei verfehlt sie die Studierenden nur knapp.
Publiziert: vor 39 Minuten
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