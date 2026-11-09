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Bei Museumsbesuch in Berlin
Bub überrascht Merkel mit spezieller Frage

Bei einer Signierstunde im Bode-Museum tritt ein kleiner Junge aufs Podium zu Altkanzlerin Angela Merkel. Dann stellt er ihr eine unerwartete Frage.
Publiziert: vor 1 Minute
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