Darum gehts Zwei Männer starben auf Sardinien aufgrund der extremen Hitze

Italien leidet seit über einer Woche unter Hitzewelle

In 18 italienischen Städten wurde am Mittwoch Hitzealarm ausgelöst

In der Nähe der Gemeinde Budoni an der Ostküste erlitt ein 75 Jahre alter Mann einen Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholte, wie die Rettungsdienste mitteilten. An einem Strand bei San Teodoro, ebenfalls an der Ostküste, starb ein 60-jähriger Mann. Auf Sardinien, der Nachbarinsel von Korsika, überschritten die Temperaturen in den vergangenen Tagen mehrfach die Grenze von 40 Grad.

Italien leidet seit mehr als einer Woche unter der Hitze. Am Mittwoch wurde in 18 Städten Hitzealarm ausgelöst. In Städten wie Florenz und Bergamo brach mehrfach die Stromversorgung zusammen. Auch in der Hauptstadt Rom waren Haushalte vorübergehend ohne Strom. Die Rettungsdienste kamen auch immer wieder Touristen zu Hilfe.

Die momentane Hitzwelle hat ganz Europa momentan fest im Griff – auch die Schweiz schwitzt gehörig. Am Donnerstag gehen die Temperaturen kaum runter, dafür ziehen verstärkt Gewitter auf. Ab Freitag wird es dann unter anderem hierzulande deutlich kühler.