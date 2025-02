1/4 Die Delta-Maschine liegt verkehrt herum. Foto: Screenshot

Angela Rosser Journalistin News

Am Pearson International Airport kam es am Montagabend zu einem Flugzeugabsturz. Wie Bilder auf X zeigen, liegt das Flugzeug der Delta Airlines auf dem Dach. Wie CTV News berichtet, seien dabei mehrere Menschen verletzt worden. Gemäss verschiedenen Medien befänden sich Rettungsteams im Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Das Flugzeug war von Minneapolis her unterwegs und wollte in Toronto landen.

Wie «Times now news» berichtet, stürzte das Flugzeug aufgrund eines Defekts des Landeklappenantriebs auf die Landebahn. Nach dem Aufschlag auf der Landebahn soll sich das Flugzeug überschlagen und auf dem Kabinendach zum Liegen gekommen sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

++Update folgt++