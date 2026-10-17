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Saftige Busse für den Fahrer
Ferrari bleibt in enger Gasse stecken

Ein Portugiese will lässig durch die Altstadt fahren. Blöd nur, bleibt er mit seinem 270'000 Franken teuren Ferrari Roma Spider in einer Gasse stecken.
Publiziert: vor 2 Minuten
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