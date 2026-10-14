In Warschau konnten junge Menschen mit einem Alterssimulator erleben, wie sich körperliche Einschränkungen im Alter anfühlen. Die Aktion sollte laut Organisatorinnen mehr Verständnis für ältere Menschen schaffen.

Darum gehts Ein Alterssimulator in Polen zeigt, wie es sich anfühlt älter zu werden

Ein Journalist von «Fakt» testete den speziellen Anzug

Die Erfahrung war eindrücklich für ihn

Janine Enderli Redaktorin News

Wie fühlt es sich an, plötzlich 40 Jahre älter zu sein? Dank eines Alterssimulators konnte man genau das während der Aktion «Fühle das Alter am eigenen Leib» in Warschau erleben. «Fakt.pl» berichtete über das Event, das junge Menschen für die Herausforderungen des Alterns sensibilisieren sollte.

Der Alterssimulator, ein spezieller Anzug, macht den Alterungsprozess unmittelbar spürbar. Gelenke werden steifer, Bewegungen schwerfälliger, und zusätzliche Gewichte simulieren den körperlichen Abbau. Eine Nackenmanschette schränkt die Beweglichkeit ein, sodass selbst ein einfaches Umdrehen des Kopfes zur Herausforderung wird.

«Möchten zeigen, dass die Zeit für niemanden stehen bleibt»

«Junge Menschen fühlen sich oft unbesiegbar. Viele denken, dass das Alter sie nicht betrifft», sagen die Organisatorinnen der Veranstaltung, Ewelina Ochnicka und Patrycja Kamińska, im Gespräch mit Fakt.pl. «Wir möchten ihnen zeigen, dass die Zeit für niemanden stehen bleibt.»

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Ein Fakt-Reporter testete den Anzug. Sein Fazit: «Die Erfahrung war eindrücklich. Das Aufstehen aus dem Bett? Ein Kraftakt. Das Treppensteigen? Eine schweisstreibende Herausforderung.»

«Es ist unglaublich, wie viel Mühe alltägliche Dinge kosten können»

Selbst einfache Aufgaben wie Staubsaugen oder mit einem Mopp wischen seien zu mühseligen Übungen geworden. «Ich musste meinen ganzen Körper in Schwung bringen, um überhaupt aus dem Bett zu kommen», schilderte ein Teilnehmer dem polnischen Nachrichtenportal. «Es fühlte sich an, als hätte jemand meinen Körper mit Schrauben festgezogen.»

Der Anzug simuliert nicht nur die körperlichen Einschränkungen im Alter. Eine spezielle Brille liess den Träger die Welt so sehen, wie sie Menschen mit grauem Star erleben: verschwommen, mit eingeschränktem Sichtfeld.

«Ich musste so stark die Augen anstrengen, dass ich Kopfschmerzen bekam», sagte der Tester. «Es ist unglaublich, wie viel Mühe alltägliche Dinge kosten können.»

«Haben oft wenig Verständnis für ältere Menschen»

Die Veranstalter betonen, wie wichtig solche Erfahrungen sind: «Bis zum 30. oder 40. Lebensjahr denken viele, dass sie für immer jung bleiben», meint Patrycja Kamińska.

«Wir haben oft wenig Verständnis für ältere Menschen, die im Alltag kämpfen – sei es in der Warteschlange oder beim Überqueren der Strasse. Dabei wissen wir gar nicht, wie schwer solche Dinge für sie sein können.»

Nach der schweisstreibenden Übung konnte der Teilnehmer den Anzug ablegen und die Erleichterung spüren. Doch eines wurde ihm klar: «In ein paar Jahrzehnten wird das keine Simulation mehr sein, sondern Realität.» Ein Gedanke, der zum Nachdenken anregt.

Dieser Artikel ist zuerst auf Fakt.pl erschienen. Die polnische Nachrichtenplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.