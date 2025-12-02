DE
FR
Abonnieren

Als siebter Mensch weltweit
Berliner Patient von HIV geheilt – Forscher feiern Sensation

Sieben Jahre nach einer Leukämie-Behandlung mit Stammzelltransplantation ist ein 60-jähriger Mann aus Berlin HIV-frei. Dieser medizinische Durchbruch widerlegt bisherige Annahmen zur HIV-Heilung und gibt Hoffnung.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Ein 60-jähriger Mann aus Berlin gilt mehr als sieben Jahre nach einer Stammzelltransplantation als von HIV geheilt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Berliner Mann nach Stammzelltransplantation von HIV geheilt, medizinischer Durchbruch
  • Heilung ohne genetisch geschützte Spenderzellen widerlegt bisherige Annahmen
  • Patient blieb sechs Jahre ohne HIV-Nachweis und Therapie
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Ein 60-jähriger Mann aus Berlin gilt mehr als sieben Jahre nach einer Stammzelltransplantation als von HIV geheilt – ein medizinischer Durchbruch, der weltweit für Aufsehen sorgt und vielen Menschen neue Zuversicht gibt. Der Fall, bekannt als der «zweite Berliner Patient», wurde nun erneut wissenschaftlich bestätigt und zeigt: Heilung ist nicht nur ein theoretisches Ziel, sondern real möglich. Er ist damit erst der siebte Mensch weltweit, der von HIV geheilt ist.

Der Mann war ursprünglich wegen einer schweren Leukämie behandelt worden und erhielt 2015 eine Stammzelltransplantation. Dieses hochkomplexe Verfahren kommt ausschliesslich bei schweren Krebserkrankungen zum Einsatz, nicht jedoch zur HIV-Therapie.

Doch bei ihm brachte es einen unerwarteten Zusatznutzen: Bereits drei Jahre nach der Transplantation konnte er seine HIV-Medikamente absetzen – seither bleibt das Virus verschwunden. Sechs Jahre ohne Nachweis von aktivem HIV, ohne erneute Therapie: ein medizinisches Wunder, das nun als anhaltende Heilung gewertet wird.

Mehr zum Thema Krankheiten
Grippe und Corona erhöhen Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko
Forscher plädieren fürs Impfen
Corona erhöht Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko
Warum Medikamentenpreise in der Schweiz explodieren könnten
Zahlen wir zu wenig?
Warum Medi-Preise in der Schweiz explodieren könnten
US-Mittelkürzung: Millionen mehr Aids-Tote befürchtet
USA streichen Gelder
Millionen mehr Aids-Tote befürchtet
Stadt Luzern bietet Gratistests für Geschlechtskrankheiten an
Für 15- bis 25-Jährige
Stadt Luzern bietet Gratistests für Geschlechtskrankheiten an

Bisherige Annahme widerlegt

Was den Fall so besonders macht: Die gespendeten Stammzellen stammten nicht von einer Person, die von Natur aus gegen HIV geschützt ist. Frühere Heilungen gelangen meist nur dann, wenn Spenderinnen oder Spender eine seltene genetische Besonderheit aufwiesen. Beim Berliner Patienten war das nicht der Fall. Damit widerlegt sein Verlauf die bisherige Annahme, dass dieser genetische Schutz zwingend nötig sei.

Die Forschenden gehen davon aus, dass das Immunsystem des Patienten eine entscheidende Rolle spielte. Rund um die Transplantation kam es zu einer besonders starken Abwehrreaktion, die offenbar half, verbliebene Virusreste zu eliminieren. Zudem dürfte eine milde, aber hilfreiche Immunaktivität des Körpers selbst den Erfolg unterstützt haben.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen