Stadt Luzern bietet Gratistests für Geschlechtskrankheiten an

Junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren sowie Inhaber der Kulturlegi können sich in der Stadt Luzern neu zweimal jährlich kostenlos auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. Das Pilotprojekt ist auf drei Jahre angesetzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Pilotprojekt wird in Zusammenarbeit mit Checkpoint Luzern vom Verein sexuelle Gesundheit Zentralschweiz (S&X) durchgeführt, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte.

Das Ziel sei es, sexuell übertragbare Infektionen (STI) wie Chlamydien, Gonorrhö, Syphilis oder HIV frühzeitig zu erkennen und die sexuelle Gesundheit in der Bevölkerung «nachhaltig zu stärken».

Das Angebot richtet sich laut Mitteilung an junge Menschen und einkommensschwache Personen, die häufig aufgrund von fehlendem Wissen, Vertrauen oder Kosten auf Tests verzichten. Neben medizinischen Abklärungen erhalten die Teilnehmenden eine freiwillige Beratung und Testung, wie es weiter hiess.

Die Stadt erwartet rund 800 Tests und Beratungsgespräche pro Jahr. Die Ergebnisse werden wissenschaftlich vom Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich ausgewertet. Nach der dreijährigen Pilotphase soll das Angebot weiterentwickelt werden.

Die Stimmberechtigten der Stadt St. Gallen haben am Sonntag die Volksinitiative «Sex? Aber safe!» abgelehnt. Die Vorlage verlangte, dass für Personen unter 30 Jahren und solche mit geringem Einkommen kostenlose Beratungen sowie Gratistests auf sexuell übertragbare Infektionen angeboten werden.