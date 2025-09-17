DE
FR
Abonnieren
«Ich hoffe, er bleibt im Gefängnis»
1:49
Vor 5 Jahren tauchte Video auf:Hier lacht und scherzt Christian B. im «Entführer-Van»

Vergwaltigungs-Strafe abgesessen
Deutscher Verdächtiger in Fall Maddie aus Haft entlassen

Der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann, Christian B., wurde aus der Haft entlassen. Er hatte eine mehrjährige Strafe wegen Vergewaltigung verbüsst, bleibt aber im Fall Maddie weiterhin verdächtig.
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann, Christian B., wurde aus der Haft entlassen.

Darum gehts

  • Deutscher Verdächtiger im Fall Maddie McCann aus Haft entlassen
  • Staatsanwaltschaft beantragt elektronische Fussfessel wegen anhaltender Gefährlichkeit
  • Christian B. verbüsste mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung in Sehnde
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Der deutsche Verdächtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann ist am Mittwoch aus der Haft entlassen worden. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP an der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde, in der Christian B.* eine mehrjährige Haftstrafe wegen einer Vergewaltigung verbüsst hatte. Er wird von der Staatsanwaltschaft Braunschweig seit längerer Zeit als Verdächtiger im Fall Maddie eingestuft, deswegen wurde bislang allerdings keine Anklage erhoben.

Mehr zum Fall Maddie McCann
Madeleine McCanns Bruder träumt von Olympia
Zwischen Tragödie und LA 2028
Maddie McCanns Bruder träumt von Olympia
Ignorierten deutsche Ermittler eine mögliche Unfall-Spur?
Rätsel um vermisste Maddie
Ignorierten deutsche Ermittler eine mögliche Unfall-Spur?
Neue Suche im Fall Maddie McCann beendet
Ermittler schweigen
Neue Suche im Fall Maddie McCann beendet
Ermittler wollen vermisste Maddie mit Radargerät finden
Neue Suche seit Dienstag
Ermittler wollen vermisste Maddie mit Radargerät finden

«Solange es keinen anderen Haftbefehl gibt, ist er ein freier Mann und kann machen, was er will», sagte Staatsanwaltschaftssprecher Christian Wolters. Die Ermittler stufen B. jedoch weiterhin als gefährlich ein und beantragen deshalb eine Führungsaufsicht, die unter anderem eine elektronische Fussfessel vorsieht. Ob das zuständige Landgericht Hildesheim dem Antrag zustimmt, ist noch offen.

Mehr zum Fall der entführten Maddie kannst du hier nachlesen.

*Name bekannt

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen