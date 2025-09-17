Der Hauptverdächtige im Fall Maddie McCann, Christian B., wurde aus der Haft entlassen. Er hatte eine mehrjährige Strafe wegen Vergewaltigung verbüsst, bleibt aber im Fall Maddie weiterhin verdächtig.

Der deutsche Verdächtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann ist am Mittwoch aus der Haft entlassen worden. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP an der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Sehnde, in der Christian B.* eine mehrjährige Haftstrafe wegen einer Vergewaltigung verbüsst hatte. Er wird von der Staatsanwaltschaft Braunschweig seit längerer Zeit als Verdächtiger im Fall Maddie eingestuft, deswegen wurde bislang allerdings keine Anklage erhoben.

«Solange es keinen anderen Haftbefehl gibt, ist er ein freier Mann und kann machen, was er will», sagte Staatsanwaltschaftssprecher Christian Wolters. Die Ermittler stufen B. jedoch weiterhin als gefährlich ein und beantragen deshalb eine Führungsaufsicht, die unter anderem eine elektronische Fussfessel vorsieht. Ob das zuständige Landgericht Hildesheim dem Antrag zustimmt, ist noch offen.

*Name bekannt