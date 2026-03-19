«Alles in die Luft sprengen»: Trump droht Mullahs mit Zerstörung von Gasfeld

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Der Krieg im Nahen Osten scheint eine neue Eskalationsstufe erreicht zu haben. US-Präsident Donald Trump verschärfte in der Nacht auf Donnerstag den Ton gegenüber dem Iran nochmals deutlich droht massiv.

Auslöser der jüngsten Eskalation ist ein Angriff Israels auf das bedeutende iranische South-Pars-Gasfeld – eines der grössten Gasfelder der Welt. Mein Kollege Mattia Jutzeler hat dieses Ereignis am Mittwochabend im Ticker beleuchtet. Laut Trump sei dabei jedoch nur ein kleiner Teil der Anlage getroffen worden. Die USA hätten von diesem Angriff keine Kenntnis gehabt, ebenso wenig wie Katar, das «in keiner Weise involviert» gewesen sei.

Infolge dieses Angriffs habe der Iran jedoch fälschlicherweise Katar ins Visier genommen und Teile einer LNG-Gasanlage attackiert. Trump bezeichnete diesen Gegenschlag als «ungerechtfertigt und unfair».

Trump warnte den Iran vor weiteren Angriffen. Die USA würden – notfalls auch ohne Zustimmung Israels – das gesamte Gasfeld «mit einer Stärke und Kraft in die Luft sprengen, wie sie der Iran noch nie gesehen hat. Ich werde nicht zögern.»

In den vergangenen Stunden berief sich Donald Trump mehrfach auf die «unglaubliche Stärke», die seine Armee im Nahen Osten demonstriere. Besonders nach der Absage der Nato-Staaten, die USA bei der Sicherung der Strasse von Hormus zu unterstützen, haben sich Trumps Äusserungen nochmals verschärft. ​In diesem Text​ meines Kollegen Guido Felder kannst du erfahren, wie sich Trump möglicherweise an Europa rächen könnte.