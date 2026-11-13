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Airbus A332 Neo setzt mit dem Heck auf
Schrecksekunde bei Landung in London
Airbus A332 Neo setzt mit dem Heck auf
Bei einer Landung in London-Heathrow kommt es zu einer brenzligen Szene: Ein Airbus A321neo mit 220 Passagieren an Bord streift mit dem Heck den Asphalt.
Publiziert: 14:38 Uhr
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