DE
FR
Abonnieren

Schrecksekunde bei Landung in London
Airbus A332 Neo setzt mit dem Heck auf

Bei einer Landung in London-Heathrow kommt es zu einer brenzligen Szene: Ein Airbus A321neo mit 220 Passagieren an Bord streift mit dem Heck den Asphalt.
Publiziert: 14:38 Uhr
Kommentieren
Weitere virale Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen