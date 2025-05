Aber bringt das wirklich was? Erdogan lässt seine Bürger öffentlich wiegen – Türkei soll abspecken

In der Türkei werden Bürger unerwartet auf offener Strasse gewogen. Die Regierung will damit dem steigenden Anteil Übergewichtiger entgegenwirken. Aber was bringt die Massnahme wirklich? Kann so ein Land auf Diät gesetzt werden?

