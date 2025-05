Darum ist Abnehmen für Übergewichtige so schwer

Dr. Gezim Dervishi ist Gründer und Arzt für Allgemeinmedizin bei ViaSlim mit Schwerpunkt Adipositasmedizin. Foto: ViaSlim

Viele Menschen glauben, Abnehmen sei eine Frage von Disziplin und Willenskraft. Die Rechnung scheint simpel: Bei einem Kaloriendefizit und ausreichend Bewegung purzeln die Kilos. Doch so einfach ist es eben nicht. «Wenn sich der Körper an ein bestimmtes Gewicht gewöhnt hat, verteidigt er es», sagt Dr. Gezim Dervishi, Gründer der digitalen Abnehmklinik ViaSlim. «Deshalb ist es für übergewichtige Personen schwer, dauerhaft abzunehmen. Selbst wenn sie weniger essen und sich mehr bewegen.»

Evolutionär ist unser Körper darauf programmiert, Energie zu speichern und sich gegen Gewichtsverlust zu wehren. Denn wer mehr Reserven hat, hat bei Nahrungsmangel bessere Überlebenschancen. «Adipositas, also starkes Übergewicht, ist keine Willensschwäche», stellt Dervishi daher klar. Es ist das Ergebnis eines Zusammenspiels aus Genetik, Stoffwechsel, Psyche und sozialen Faktoren, oft verbunden mit jahrelangem Leidensdruck.» Und doch wird Adipositas von der Gesellschaft häufig nicht ernst genommen. Dabei ist es eine komplexe Erkrankung, bei der hormonelle Prozesse eine zentrale Rolle spielen.

Melindas langer Weg zum Wunschgewicht

Was das in der Realität bedeutet, zeigt das Beispiel von Melinda (28) aus Basel-Stadt. Die Psychologin kämpft seit ihrer frühen Kindheit mit Übergewicht und den Erwartungen anderer. Schon früh wurde ihr vermittelt, dass sie nicht richtig sei, wie sie ist. «Ich hatte immer ein paar Kilos zu viel, und das war ständig Thema in meiner Familie», erzählt Melinda. Ihre Mutter stammt aus Rumänien, wo das Frauenbild klar gezeichnet ist. «Dieses Ideal von einer schlanken Frau ohne Kurven wurde mir regelrecht eingetrichtert.»

Mit zwölf begann Melinda, sich diesem Ideal auf drastische Weise anzupassen. «Ich habe mich runtergehungert, kaum noch gegessen und viel Sport gemacht», sagt sie und fügt an: «Ich wollte meiner Familie genügen.» Für kurze Zeit war die Teenagerin sogar untergewichtig. «In der Oberstufe normalisierte sich mein Gewicht, doch die Selbstzweifel waren immer da.»

Jahrelang hielt sie ihr Gewicht stabil, bis sie Mitte 20 in eine depressive Phase rutschte und wieder an Gewicht zunahm. «Ich habe mit dem Essen versucht mich zu trösten.»

Nach einer Operation stieg die Zahl auf der Waage

Anfang 2022 musste sich Melinda die Gallenblase entfernen lassen. Die Operation brachte ihren Stoffwechsel durcheinander. «Ich habe unkontrolliert zugenommen, innert kurzer Zeit wog ich 15 Kilo mehr.» Sie war unglücklich, und wie schon in früheren Jahren suchte sie Trost im Essen. «Seit vergangenem Herbst habe ich nochmals zehn Kilo zugenommen.» Neben der seelischen Belastung kam nun auch eine körperliche Veränderung hinzu.

Heute wiegt Melinda bei 1,73 Metern Körpergrösse 106 Kilo. Ihr BMI liegt bei 35,4. Ihr Ziel ist klar: «Ich will nicht mega dünn werden, sondern einfach gesund sein. 80 Kilo wären mein Wohlfühlgewicht.»

Intervallfasten, Low Carb, Keto: Melinda hat schon unzählige Diäten ausprobiert, doch keine hat funktioniert. Auf der Suche nach einer unterstützenden Ernährungsberatung stiess die Baslerin vor wenigen Wochen auf die digitale Abnehmklinik ViaSlim. «Hier werde ich ernst genommen. Die Ärzte, Ernährungsberater und Gesundheitscoaches begegnen mir auf Augenhöhe und gehen auf meine persönlichen Bedürfnisse ein.»

Für wen ist ViaSlim geeignet? ViaSlim ist die erste vollständig digitale, ärztlich geleitete Abnehmklinik der Schweiz, bei dem die Patientinnen und Patienten bequem von zu Hause aus betreut werden. Von der medizinischen Erstbeurteilung über moderne Therapien durch Fachärzte, Ernährungsberaterinnen und Gesundheitscoaches bis hin zur digitalen Begleitung durch ein personalisiertes Programm – ViaSlim begleitet Patientinnen und Patienten ganzheitlich und unterstützt auch beim Antrag auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Das Angebot richtet sich dabei an Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas (BMI ab 27 kg/m²), die eine fundierte medizinische Unterstützung suchen. Mehr Infos hier

Besonders schätzt Melinda die Kombination aus ärztlicher Begleitung, Ernährungsberatung und einer App, die bei Bewegung, Schlaf und Ernährung mitdenkt. «Ich bekomme wertvolle Tipps, die ich im Alltag umsetzen kann.» Melinda hat bereits erste Fortschritte erzielt. «Früher bestellte ich bei Stress oft Essen. Heute nehme ich mir Zeit, selbst zu kochen. Ich habe gelernt, dass es gar nicht so schwer ist, mich gesund zu ernähren.»

Sie achtet bewusster auf Proteine, Gemüse und gesunde Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte. Kleine Veränderungen, die ihr helfen, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Ohne Druck und ohne Diätwahn. «Ich bin Psychologin und weiss, wie komplex das Zusammenspiel von Körper und Psyche ist.»

Nach so vielen Jahren endlich Hoffnung

Melindas Geschichte zeigt eindrücklich, wie vielschichtig Adipositas ist. «Unsere Behandlung kombiniert ärztliche Betreuung mit klinischer Ernährungsberatung, ganzheitlichem Coaching und einem strukturierten digitalen Programm», so Dr. Dervishi.

Die 28-Jährige hat endlich den Weg gefunden, der sich richtig anfühlt. Ein Weg, der nicht auf Verzicht und Verurteilung basiert, sondern auf Verständnis, Gesundheit und Selbstannahme. «Ich möchte 26 Kilo abnehmen, um mein Wohlfühlgewicht zu erreichen», sagt Melinda und fügt an: «Ich will gesund sein und mich selbst mehr lieben, unabhängig von der Zahl auf der Waage.»

Dieser Beitrag dient der Information. ViaSlim bietet ein ärztlich geleitetes Programm zur Unterstützung bei Übergewicht. Für eine medizinische Einschätzung wenden Sie sich bitte direkt an Ihre behandelnde Fachperson.