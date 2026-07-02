Wegen eines TikTok-Livestreams mit einem Kuss im Auto erhielt ein Paar in Indonesien 21 Stockhiebe. Die öffentliche Strafe wurde vor 100 Zuschauern von vermummten Männern vollstreckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Paar wurde in Indonesien öffentlich mit 21 Stockhieben bestraft

Grund: Ein Kuss im Auto, gefilmt und auf TikTok veröffentlicht

Mindestens 100 Zuschauer beobachteten die Strafe

Daniel Macher Redaktor News

Ein Kuss in einem Auto, gefilmt für einen TikTok-Livestream, hat für ein junges Paar in Indonesien schwerwiegende Folgen. Ein 22-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau in der Stadt Banda Aceh wurden öffentlich mit Stöcken ausgepeitscht. Das berichten mehrere Medien.

Die Bestrafung fand am Donnerstag auf einer Bühne im Stadtpark statt, vollzogen von vermummten Männern in Kapuzenumhängen. Mindestens 100 Menschen sollen der Prozedur beigewohnt haben. Auslöser war ein Livestream vom 27. Februar, in dem sich das Paar im Auto küsste. Das Video verbreitete sich rasant im Netz, bis es schliesslich den örtlichen Scharia-Behörden gemeldet wurde. Die Polizei nahm die beiden daraufhin fest.

Strenge Auslegung des islamischen Rechts

Ein Scharia-Gericht verurteilte das Paar wegen Verstosses gegen die Moralvorschriften zu je 25 Stockschlägen. Da beide bereits vier Monate in Haft verbracht hatten, wurde die Strafe auf 21 Schläge reduziert. Sie waren an diesem Tag nicht die einzigen Betroffenen: Vier weitere Personen wurden laut den Berichten ebenfalls öffentlich mit dem Rohrstock bestraft – wegen Online-Glücksspiels und Ehebruchs.

Indonesien ist mit rund 87 Prozent muslimischer Bevölkerung das Land mit der grössten islamischen Gemeinschaft weltweit. Aceh ist die einzige Provinz, in der eine besonders strenge Auslegung der Scharia gilt. Das dortige Gesetz sieht bis zu 100 Stockhiebe für Verstösse gegen die «öffentliche Moral» vor – darunter fallen unter anderem Ehebruch, homosexuelle Handlungen, Glücksspiel und Alkoholkonsum. Auch Frauen in enger Kleidung oder Männer, die das Freitagsgebet versäumen, riskieren solche Strafen.