DE
FR
Abonnieren

13 Stunden mit Leiche an Bord
British-Airways-Flug wird zum Horrortrip für Passagiere und Crew

Auf dem Langstreckenflug von Hongkong nach London starb eine Passagierin kurz nach dem Start. Die Crew brachte die Leiche in die Bordküche und setzte den Flug wie geplant fort.
Publiziert: 01:54 Uhr
Kommentieren
1/4
Ein British-Airways-Flieger war 13 Stunden lang mit einer Leiche an Bord unterwegs.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Passagierin stirbt auf British-Airways-Flug von Hongkong nach London
  • Leiche in Bordküche mit Fussbodenheizung führte zu üblem Geruch
  • Die Passagiere mussten nach der Landung noch 45 Minuten im Flugzeug warten
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Ein British-Airways-Flug von Hongkong nach London wurde am vergangenen Sonntag zum Horrortrip. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, starb eine etwa 60-jährige Passagierin rund eine Stunde nach dem Abflug. Doch statt umzukehren, setzten die Piloten den Flug mit der Leiche fort.

«Um es offen zu sagen: Wenn ein Passagier bereits verstorben ist, wird das nicht als Notfall angesehen», sagte eine Quelle gegenüber der Zeitung. Die Crew habe diskutiert, was mit der Leiche geschehen solle. «Der Vorschlag aus dem Cockpit, sie in einer Toilette einzuschliessen, wurde von der Besatzung abgelehnt.»

Beschwerden über den Geruch

Schliesslich entschied sich die Crew, die Leiche einzuwickeln und in die Bordküche im hinteren Teil des Airbus A350-1000 zu bringen. Dabei bedachten sie allerdings nicht, dass es in der Küche eine Fussbodenheizung hat. Gegen Ende des Fluges gab es deshalb Beschwerden über den üblen Geruch, der sich in diesem Bereich entwickelte.

Mehr zum Thema Todesfälle im Flugzeug
Das bedeuten die Codewörter der Flugbegleiter
Bin, Pax und Galley
Das bedeuten die Codewörter der Flugbegleiter
Swiss-Flugbegleiter hatte zu wenig Sauerstoff
Mit Video
Tod mit 23 Jahren
Swiss-Flugbegleiter hatte zu wenig Sauerstoff
Bodenpersonal vergisst Leiche in Flugzeug – Beerdigung geplatzt
Schweizer Firma ist schuld
Bodenpersonal vergisst Leiche in Flugzeug – Beerdigung geplatzt
Kinder sitzen acht Stunden neben Leiche der Mutter
Britin stirbt während Flug
Kinder sitzen acht Stunden neben Leiche der Mutter

Nach der Landung ging der Alptraum für die Fluggäste und die Crew noch weiter. Die Polizei untersuchte den Todesfall und liess die 331 Passagiere 45 Minuten lang nicht aussteigen.

Laut Informationen von «The Sun» liessen sich in der Folge mehrere Crewmitglieder wegen des Traumas krankschreiben. Doch laut British Airways hat die Besatzung alles richtig gemacht. «Alle Verfahren wurden korrekt befolgt», teilte die Fluggesellschaft mit. «Unsere Gedanken sind bei den Freunden und der Familie der Frau.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen