Zwei US-Ökonomen teilen sich Wirtschaftsnobelpreis

Die letzten Nobelpreisträger des Jahres sind bekannt. Die Gewinner der diesjährigen Auszeichnung für die Wirtschaftswissenschaften heissen Robert E. Hall und Michael Woodford.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

2025 schnappte sich ein Trio den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, dieses Jahr ist es ein Duo: Die Auszeichnung geht an die Ökonomen Robert E. Hall (83) und Michael Woodford (71). Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnet die beiden Amerikaner für ihre Arbeit in den «mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung» aus.

Die beiden Wissenschaftler haben in getrennten Arbeiten die neuen Grundlagen für die wirtschaftliche Stabilisierungspolitik geschaffen, wie John Hassler (66), Mitglied des Preiskomitees, die Wahl an der Preisverleihung begründete.

Ihre Arbeit wird weltweit genutzt

Preiskomitee-Mitglied Timo Boppart (43), Professor an der Universität Zürich, erklärte die Bedeutung der Arbeit der beiden amerikanischen Ökonomen: Robert Hall, Professor an der Universität Stanford, untersuchte die Konsumnachfrage, also wie Haushalte auf wirtschaftspolitische Entscheidungen reagieren. Woodford legte seinen Fokus auf das Angebot, also auf Firmen, und darauf, wie diese ihre Preise gestalten. Er kombinierte dann seine Recherche mit jener von Hall, um nützliche Wirtschaftsmodelle für die Wirtschaft zu schaffen. Ihre Forschung wird weltweit von Regierungen und Zentralbanken verwendet, um die Wirtschaft so stabil wie möglich zu halten.

Das Duo teilt sich einen Topf von zwölf Millionen schwedischen Kronen, fast eine Million Franken. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften unterscheidet sich von jenen, die auf dem Testament des Preisstifters und Erfinders des Dynamits, des Schweden Alfred Nobel (1833-1896) zurückgehen.

Im Vorjahr konnte sich das Trio Joel Mokyr (80), Philippe Aghion (70) und Peter Howitt (80) den Preis holen. Die drei Preisträger hatten es geschafft, innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum zu erklären. Der Nobelpreis für Wirtschaft ist die letzte Auszeichnung, die dieses Jahr vergeben wird.