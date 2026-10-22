Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst
Flug WK368 der Fluglinie Edelweiss von Zürich nach Larnaca ist kurz nach dem Start am späten Donnerstagabend nach Zürich zurückgekehrt.
Die Gründe für den Abbruch des Fluges an die Südküste Zyperns: ein Vogelschlag, wie Edelweiss auf Anfrage von Blick erklärte. Der Flug wurde auf Freitag verschoben.
Trackingdienste zeigten, wie der Airbus A320 um 22.23 Uhr abhob, dann Schlaufen südwestlich des Bodensees zog und nach 55-minütigem Flug wieder in Zürich landete.
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