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Maschine kehrt wegen Vogelschlag nach Zürich zurück
Edelweiss-Airbus bricht Flug nach Larnaca ab

Ein Edelweiss-Airbus von Zürich nach Larnaca ist am späten Donnerstagabend kurz nach dem Start nach Zürich zurückgekehrt. Der Grund für den Flugabbruch: Vogelschlag.
Publiziert: 22.10.2026 um vor 52 Minuten
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Kurz nach dem Start zog Edelweiss-Flug WK368 einige Schlaufen nahe des Bodensees und kehrte nach Zürich zurück.
Foto: Flightradar24.com
Kestenhole Autor Blick Profilbild
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Flug WK368 der Fluglinie Edelweiss von Zürich nach Larnaca ist kurz nach dem Start am späten Donnerstagabend nach Zürich zurückgekehrt.

Die Gründe für den Abbruch des Fluges an die Südküste Zyperns: ein Vogelschlag, wie Edelweiss auf Anfrage von Blick erklärte. Der Flug wurde auf Freitag verschoben.

Trackingdienste zeigten, wie der Airbus A320 um 22.23 Uhr abhob, dann Schlaufen südwestlich des Bodensees zog und nach 55-minütigem Flug wieder in Zürich landete.

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