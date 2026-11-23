Im Forest Fun Park in Zermatt klettern jedes Jahr 10'000 Besucher durch die Bäume des Walliser Tourismusorts. Doch jetzt sind die Tage des beliebten Seilparks gezählt. Denn die Gemeinde plant auf dem Gelände eine Zufahrtsstrasse. Der Betreiber gibt sich aber noch nicht geschlagen.

Darum gehts Zermatt kündigte die Mietverträge für den Seilpark wegen der geplanten Tuftrastrasse auf Ende 2026

Die Gemeinde bot eine befristete Verlängerung an, der Baubeginn ist für Ende 2028 vorgesehen

Pächter Christinet wehrt sich mit einem Schlichtungsverfahren und einer Petition gegen das Aus

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Mit einer frisch lancierten Petition geht Jacques Christinet (61) am Montag in die Offensive. Die Gemeinde Zermatt löste Mitte Oktober den Pachtvertrag mit seinem Forest Fun Park auf – per Ende Jahr, wie der «Walliser Bote» zuerst berichtet hat. Darum bangt der Lausanner nun um die Zukunft seines beliebten Seilparks.

Eigentlich müsste Christinet jetzt den Saisonstart nach der Winterpause im kommenden April planen. Sein Seilpark bietet mehr als 110 Plattformen, 83 Hindernisse und 25 Seilrutschen. Auf der längsten Seilrutsche saust man 30 Meter über dem Boden durch die Luft. 10'000 Besucher hat er jedes Jahr. Gerade aber hat er keine Zeit für die Vorbereitungen, Christinet kämpft um sein Herzensprojekt. Denn die Gemeinde möchte quer durchs Areal des Forest Fun Parks eine neue Strasse bauen, um den Verkehrsfluss durchs Dorf zu verbessern. Die Strasse bedeutet das Aus für den Seilpark. Doch genau das will der Betreiber verhindern.

Pächter geht auf die Barrikaden

Bereits vor zwei Jahren sickerte durch, dass die Gemeinde den Pachtvertrag auflösen will. Seither wehrt sich Christinet: «Der Park hat eine enorme Bedeutung für die Wirtschaft und das soziale Leben in der Region», sagt er gegenüber Blick. Müsse der Seilpark schliessen, würden nicht nur seine zehn Angestellten ihren Job, sondern auch die Einheimischen und die Touristen eine Attraktion verlieren.

Dass die Gemeinde den Vertrag aufgelöst hat, sei völlig unnötig, findet Christinet. «Unser Seilpark befindet sich in den Bäumen, die Strasse ist auf dem Boden. Das ist ein Missverständnis der Gemeinde.» Den Seilpark betreibt er seit 20 Jahren, er bezeichnet ihn liebevoll als «sein Baby». Derzeit läuft ein Schlichtungsverfahren zwischen ihm und der Gemeinde.

Zermatt sieht es anders

Zermatt sieht die Lage dezidiert anders. «Es geht nicht nur um ein Nebeneinander auf Distanz, sondern um eine Überschneidung der Flächen», sagt Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser (56) auf Anfrage von Blick. Sie widerspricht damit Christinets Darstellung, dass sich Strasse und Seilpark nicht in die Quere kommen würden.

Zudem stellt Biner-Hauser klar: «Der Park muss nicht jetzt schliessen.» Weil die Bauphase für die neue Strasse erst Ende 2028 starte, bot die Gemeinde eine befristete Vertragsverlängerung an. Doch diese hat Christinet bisher nicht unterschrieben. «Danach wäre Schluss», begründet der Pächter seine Absage. Er wolle eine langfristige Lösung.

Ein Ersatzgrundstück auf dem Gemeindegebiet gibt es aktuell nicht – Abklärungen dazu laufen in der Region aber. Der Zermatter Gemeinderat anerkenne das Angebot des Seilparks für Einheimische und Gäste, betont die Gemeindepräsidentin zu Blick. «Trotzdem haben wir die wichtige Strasse priorisieren müssen.»

Petition soll den Park retten

Nun erhöht Christinet mit seiner Petition den Druck: «Meine Frage an Zermatt: Haben wir so viele Angebote für Familien, dass eine der besten Aktivitäten einfach dichtmachen kann?» Er ist überzeugt: Das ist nicht der Fall. «Die Gemeinschaft verliert, wenn der Park schliesst», sagt Christinet zu Blick. Ob er seinen Forest Fun Park doch noch retten kann, ist offen. Er denkt aber nicht daran, schon aufzugeben.