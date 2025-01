Bevor es im Sommer wieder stressig wird, hat die Belegschaft der norddeutschen Hotelanlage Tarnewitzer Hof Energie an der Sonne getankt – mit Strandferien auf Fuerteventura. Speziell daran: Die Reisekosten von fast 30'000 Euro hat die Chefin übernommen.

Chefin bezahlt 30 Angestellten All-inclusive-Trip am Strand

1/7 Erholung pur: Die Angestellten des Tarnewitzer Hofs geniessen ihre Ferien unter den Palmen der Kanaren. Foto: Facebook/tarnewitzerhof

Auf einen Blick Hotel-Chefin lädt Angestellte zu Strandferien auf Kanarische Inseln ein

Gesamte Belegschaft geniesst fünftägigen All-inclusive-Urlaub auf Fuerteventura

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Grosszügige Geste der Chefin: Christiane Kühnemann-Springmann (72) hat ihre 30 Angestellten zu Strandferien auf die Kanarischen Inseln eingeladen. Die Inhaberin des Tarnewitzer Hofs in Boltenhagen (D), den sie zusammen mit ihrer Tochter Nicole Kühnemann (49) führt, übernahm sämtliche Kosten für den fünftägigen Trip nach Fuerteventura – inklusive Flug und All-inclusive-Verpflegung. Die ganze Belegschaft war mit dabei, vom Service-Personal über die Köche bis zum Reinigungsteam und den Handwerkern, wie die «Ostsee-Zeitung» berichtete.

Entsprechend war das Hotel an der Ostsee für eine Woche geschlossen. «Wir machen ein wenig Betriebsferien», hiess es auf der Website, während es sich die Belegschaft samt Chefin auf der spanischen Ferieninsel gut gehen liessen. Konkret entspannte das Team im Hotel Occidental Jandía Playa – 4-Sterne-Haus im Süden der Insel, direkt am Strand. «Wir geniessen alle eine wohlverdiente Auszeit auf der sonnigen Insel Fuerteventura. Jetzt heisst es: relaxen, Spass haben und zusammen die Sonne geniessen», schreiben Angestellten in einem Post auf Facebook, untermalt mit fröhlichen Fotos vom Meer und dem Pool.

Hotel kennt keine Personalsorgen

Für den Ausflug auf die Kanaren nahm Chefin Kühnemann-Springmann einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand. Laut «Bild» kosteten die All-inclusive-Ferien inklusive Flug rund 900 Euro – pro Gast. Die Gesamtsumme: fast 29'000 Euro. «Es war ein teurer Spass, aber unsere Mitarbeiter sind es uns wert. Der Zusammenhalt in unserem Team ist einzigartig. Viele arbeiten schon sehr, sehr lange bei uns», sagte die Junior-Chefin Nicole Kühnemann gegenüber der deutschen Zeitung.

Während viele Hotelbetriebe mit hoher Fluktuation zu kämpfen haben, kann der Tarnewitzer Hof auf treue Mitarbeitende zählen. Erst vor einigen Monaten feierte das Hotel ein Jubiläum des Kochs. Er ist bereits seit 20 Jahren dort tätig. Und wenn er noch weitere Dienstjahre anhängt, darf er sicher mit auf den nächsten Trip. Mindestens jedes zweite Jahr soll es während der Betriebsferien eine Reise geben – auf Kosten der Chefin.