Kanton Bern hat Käufer für Schloss Münchenwiler gefunden

Die Berner Kantonsregierung will das Schloss Münchenwiler im Baurecht verkaufen. Es soll der Bevölkerung weiterhin offen stehen, wie sie am Donnerstag mitgeteilt hat.

Das Schloss Münchenwiler soll der Bevölkerung auch nach dem Verkauf offen stehen. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Regierungsrat will das Schloss im Baurecht an Maren und Andreas Geser verkaufen. Er folgt damit der Empfehlung des Amts für Grundstücke und Gebäude, wie er in einer Mitteilung schrieb.

Der Kanton traf seinen Entscheid nach einem öffentlich ausgeschriebenen zweistufigen Wettbewerb mit Konzeptstudie. Er wollte das Schloss für 90 Jahre im Baurecht abgeben. Zu den Rahmenbedingungen gehörten der Kaufpreis von mindestens 2,3 Millionen Franken und die zukünftige Nutzung der Anlage, wie es weiter hiess.

Über die definitive Abgabe des Schlosses wird der Regierungsrat spätestens im Sommer 2025 entscheiden, nach den Abschlussverhandlungen über den Baurechtsvertrag.

Das Schloss Münchenwiler in der Nähe von Murten ist seit 1943 im Besitz des Kantons Bern. Seit dem Jahr 2001 wird es als Hotel- und Restaurantbetrieb sowie für kirchliche und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die Prioratskirche wird von der Kirchgemeinde Münchenwiler genutzt.

Das Schloss wurde zum Ende des Mittelalters errichtet. Es steht an der Stelle eines im 12. Jahrhundert errichteten Cluniazenserklosters, das nach der Einführung der Reformation 1528 aufgehoben wurde.