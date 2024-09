Ein positiver Effekt des Wetterchaos: Das Familienskigebiet Hochkeil in Österreich hat überraschend Mitte September die Skisaison eröffnet. Ganz ohne Kunstschnee locken die präparierten Pisten die ersten Wintersportfans an.

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Skifahren im September? Normalerweise ist das nur in vereinzelten Gletscher-Skigebieten möglich. Das ist heute anders. Das Wetter-Chaos bringt im Flachland eine Menge Regen, in den Bergen dafür den ersten Schnee. Im Familienskigebiet Hochkeil in Österreich liegt so viel, dass die Pisten präpariert sind und der erste Skilift läuft. Und das auf 1500 Metern über Meer!

Für das Skigebiet 70 Kilometer südlich von Salzburg ist das natürlich ein Segen. Es war eine spontane Entscheidung, wie die Betreiber gegenüber der «Kronen Zeitung» erzählen. Gestern Sonntag hatte der Arthurhaus-Lift ab 10.30 Uhr für gut vier Stunden geöffnet. Auch am Montag läuft der Lift wieder.

Kein Kunstschnee

Und das ganz ohne technische Beschneiung. Das Skigebiet setzt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und verspricht 100 Prozent Naturschnee über den ganzen Winter. Per Facebook hofft man, ausreichend Gäste anlocken zu können, die bereits jetzt Lust auf Wintersport haben. Gemäss den veröffentlichten Videos haben einige Schneesportfans trotz schlechtem Wetter den Weg auf die Piste gefunden.

Dass mit der Winterfreude schon bald wieder Schluss sein könnte, ist den Betreibern bewusst. Der Schnee wird nicht ewig lange halten. Trotzdem gab es wenig Gründe, die gegen eine spontane Eröffnung des Gebiets sprachen. Im Jahr 2009 war der Arthurslift übrigens schon einmal einer der Ersten, der in die Saison startete. Damals allerdings erst am 18. Oktober.

Geduldiges Warten in der Schweiz

Und wie siehts in der Schweiz aus? Hier sind wir von einem Start in die Saison noch weiter entfernt. Der tägliche Normalbetrieb startet oftmals erst Mitte Dezember. In Savognin GR und Obersaxen GR beispielsweise am 14. Dezember. In der Innerschweiz in Sörenberg LU beginnt die Saison zehn Tage vor Heiligabend.

Einige Skigebiete peilen eine Eröffnung im November an, wie beispielsweise Arosa-Lenzerheide GR. Das hängt jedoch stark von der Schneelage ab. Was dafür bereits fix ist, sind die neuen Preise. Und da zeigt sich auch dieses Jahr: Billiger wird Skifahren nicht.