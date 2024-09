Kurz zusammengefasst Sportbahnen Braunwald sind überschuldet, Aktionäre müssen Geld nachschiessen

Zu geringe Zahl an Tagesgästen als Grund für finanzielle Schwierigkeiten

Die Sportbahnen Braunwald stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Der Verwaltungsrat teilt in einem Brief an die Aktionäre mit, dass die Bahnen überschuldet sind. Wegen schlechter Ergebnisse in den letzten Jahren übersteigen die Schulden derzeit das Vermögen der Aktiengesellschaft. In der Wintersaison 2022/2023 schrieben die Sportbahnen laut Geschäftsbericht einen Verlust von gut 1 Million Franken, in der Vorsaison betrug das Minus gar 2,7 Millionen Franken. Die Zahlen für den letzten Winter sind noch nicht öffentlich.

Nun müssen die Aktionäre neues Geld einschiessen, um den Konkurs abzuwenden. Über diese Kapitalerhöhung befinden die Inhaber an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 27. September. Laut Verwaltungsrat und SVP-Landrat Toni Gisler (37) haben die Hauptaktionäre bereits zugesichert, frisches Geld zu investieren. «Ein Konkurs steht nicht vor der Tür», betont er gegenüber der «Südostschweiz». Die Liquidität sei gesichert und die Wintersaison aufgegleist.

Es braucht Gondel – «sonst können wir den Laden schliessen»

Das sofortige Aus des Glarner Skigebiets ist also mit grosser Sicherheit abgewendet. Trotzdem schlägt Verwaltungsrat Gisler Alarm. Es fehlt dem Skigebiet derzeit an genügend Tagesgästen. Darum sieht er die Zukunft der Sportbahnen Braunwald nur gesichert, wenn eine Gondelbahn von Linthal aus gebaut wird. Das Problem: Braunwald ist derzeit nur mit einer Standseilbahn erreichbar. Die heutige Erschliessung aus dem Tal sei «miserabel», so Gisler. «Wenn wir eine Zukunft haben wollen, braucht es die Erschliessung durch die Luft.» Andernfalls «können wir den Laden schliessen».

Auf politischer Bühne weibeln die Sportbahnen schon seit 2016 für eine Gondelbahn von Linthal in den Hüttenberg. Im Mai 2025 fällt die Entscheidung, ob das vorhandene Bauprojekt für eine Gondel als Ergänzung zur Standseilbahn eine Zukunft hat. Dann stimmt die nächste Landsgemeinde in Glarus darüber ab. Die Kantonsregierung hat sich gegen die Gondelbahn ausgesprochen.

Sanierung war schon 2021 nötig

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sportbahnen Braunwald mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Zuletzt war im Herbst 2021 eine Sanierung nötig. Damals verzichteten beteiligte Gläubiger – darunter der Staat und die Glarner Kantonalbank sowie die Aktionäre – auf total 18,5 Millionen Franken.