1/5 Jean-Marie Fournier: Der streitbare Wintersport-Unternehmer aus Veysonnaz will sich der Expansion ausländischer Giganten wie Vail Resorts in den Schweizer Alpen entgegenstellen.

Der US-Gigant Vail Resorts und weitere ausländische Investoren sind auf Einkaufstour in der Schweiz. In ihr Beuteschema passen grössere Skigebiete, in denen eine oder wenige Personen das Sagen haben. Nach der Blick-Enthüllung, dass die Amis hinter Laax GR und Verbier VS her sind, ergreift nun Jean-Marie Fournier (65) das Wort. Denn Verbier ist Teil der «4 Vallées», zu denen auch das Skigebiet Nendaz-Veysonnaz gehört. Letzteres ist in Fourniers Hand. Der «König von Veysonnaz» will Vail aber nicht in sein Reich lassen.