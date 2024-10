Die sinkenden Hypothekarzinsen haben die Finanzierung von Wohneigentum in den letzten zwei Jahren deutlich günstiger gemacht. Und das, obwohl die Immobilienpreise wieder anziehen.

Sinkende Hypo-Zinsen machen Wohneigentum wieder attraktiv. Im Bild: Eigenheime in Bern. Foto: Zamir Loshi 1/6

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Zeiten, in denen die Hypothekarzinsen den Eigenheimbesitzern Bauchschmerzen bescherten, sind zum Glück vorbei. Wir erinnern uns: Ziemlich genau vor zwei Jahren erreichten die Zinsen ihren vorläufigen Höhepunkt – und katapultierten die Kosten für die Hausfinanzierung in die Höhe. In Kombination mit den sowieso schon hohen Immobilienpreisen machten sie den Traum vom Wohneigentum für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung unerreichbar.

Inzwischen hat sich die Lage aber merklich beruhigt. Die Zinskurve zeigt wieder nach unten. Wer seine Hypothek aktuell abschliessen oder verlängern muss, hat den richtigen Zeitpunkt erwischt. Denn im Vergleich zu vor zwei Jahren sparen sie aktuell gleich mehrere Tausend Franken – pro Jahr!