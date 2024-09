Die neuen Zahlen des Bundes zeigen: Das Angebot an Mietwohnungen schwindet weiter. Hunderte Gemeinden haben keine einzige leere Wohnung. Was der Bund gegen die Wohnungsnot unternehmen will.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Wer in diesen Gemeinden eine neue Bleibe sucht, muss den Wohnort verlassen: In über 200 Schweizer Gemeinden steht aktuell keine einzige Wohnung leer. Dazu gehören unter anderem Zuzwil BE, Thalheim AG, Beinwil SO und Schlatt TG. Die Gemeinden stehen im Kleinen dafür, was im Grossen schiefläuft: Das Angebot an Mietwohnungen schwindet schweizweit, bis nichts mehr übrig bleibt.

Das zeigen die neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Gemäss diesen stehen aktuell noch 51'974 Wohneinheiten landesweit frei – wo wenige wie noch nie zuvor. Die nationale Leerwohnungsziffer sank damit auf 1,08 Prozent. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Ab einem Wert unter 1 Prozent sprechen Experten von Wohnungsnot.