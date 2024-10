Eigenheimbesitzer dürfen sich freuen, denn Hypothekarzinsen werden in den kommenden Wochen und Monaten weiter sinken. Wie Hauskäufer am günstigsten kommen und worauf sie bei der Finanzierung achten sollten.

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Gute Nachrichten für Eigenheimbesitzer: Die Hypothekarzinsen werden weiter sinken. Im Bild: Eigenheim in Bern. Foto: Zamir Loshi 1/6

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins Ende September zum dritten Mal in Folge reduziert. Ein weiterer Zinsschritt im Dezember könnte folgen. Das ist für Hauseigentümer besonders erfreulich. Denn die Finanzierung eines Eigenheims wird damit nochmals günstiger.

Die jüngste Zinssenkung der SNB war von den Banken zwar bereits im Vorfeld eingepreist. Das heisst, sie wurden bereits in den Konditionen für Festhypotheken berücksichtigt. Die Hypothekarzinsen kamen deshalb schon im Juni ins Rutschen und setzten ihren Abwärtstrend nun fort. Experten erwarten in den nächsten Monaten jedoch keine grossen Sprünge mehr. Doch gerade kürzere Laufzeiten dürften nochmals günstiger werden. Welche Hypothekarprodukte aktuell die günstigsten sind und was Hauskäufer bei der Finanzierung sonst noch beachten sollten – Blick gibt Antworten.