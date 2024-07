Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Schweizer Eigenheimbesitzer bekommen die Fusion der Grossbanken UBS und CS zu spüren.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Finanzmarktaufsicht hat vor kurzem entschieden: Der Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse hebelt den wirksamen Wettbewerb in keinem Marktsegment aus. Die Finma heisst die Fusion der beiden Bankhäuser damit gut. Und doch bleibt unbestritten: Die neue Grossbank hat in einzelnen Segmenten eine marktmächtige Stellung. Unter anderem auch im Hypothekarmarkt für Privatkunden. Was bedeutet das für Eigenheimbesitzerinnen und Hauskäufer?