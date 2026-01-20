Mark Carney hält heute in Davos seine erste Rede als kanadischer Premierminister beim WEF. Nach Trumps umstrittener Fotomontage zu Kanada als «51. Bundesstaat» wird erwartet, dass Carney auf die angespannte Beziehung eingeht. Blick begleitet die Rede live.

Darum gehts Mark Carney spricht am WEF über Kanadas Handelspolitik und Weltordnung

Trump fordert Kanada als «51. Bundesstaat» in kontroverser Fotomontage

Carney, 60, spricht heute um 16.30 Uhr live aus Davos

Kanada-Premier tritt um 16.30 Uhr vor die Medien Nach der Rede von Emmanuel Macron ist nun Kanadas Premierminister Mark Carney dran. Es wird erwartet, dass der 60-Jährige vor allem auf das Thema Handel eingeht und seine Vision für die kanadische Wirtschaft vorstellt. Interessant dürfte vor allem werden, ob Carney die Beziehung seines Landes zu den USA anspricht. Die Trump-Regierung bekräftigte immer wieder, dass Kanada der «51. US-Bundesstaat» werden soll – zuletzt veröffentlichte US-Präsident Trump eine Fotomontage mit einer US-Flagge auf kanadischem Territorium. Die Rede Carneys wird Blick ab 16.30 Uhr begleiten. Ende des Livetickers

Es ist sein erster WEF-Besuch als kanadischer Premierminister. Mark Carney (60) wird am ersten Tag des WEFs eine Rede aus dem Davoser Kongresszentrum halten und dabei wohl vor allem das Thema Handel ansprechen.

Carney besuchte letzte Woche Peking und Katar und beendet seine Reise nun in Davos, deren Schwerpunkt auf der Ausweitung des Handels Kanadas mit anderen Ländern als den USA lag.

Fotomontage sorgt für Aufsehen

Die Beziehungen zum Nachbarland sind angespannt. Am Dienstag hat US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit einer Fotomontage deutlich gemacht, dass er neben Grönland auch Kanada unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen will.

Auf einem der Bilder wird Trump im Oval Office mit europäischen Staats- und Regierungschefs und einem Plakat gezeigt, auf dem neben den USA auch Venezuela, Grönland und Kanada in US-Flagge dargestellt werden.

Trump will Kanada als «51. Bundesstaat»

In der Vergangenheit hatte Trump bereits mehrfach öffentlich mit dem Gedanken gespielt, Kanada unter US-Kontrolle zu bringen. So solle das Nachbarland Teil der Vereinigten Staaten und der «51. Bundesstaat» werden. Carney hatte Trumps territorialen Ambitionen vergangenen Mai eine klare Absage erteilt.

Laut dem kanadischen Fernsehen wird Carney in seiner Rede vor allem auf Kanadas Pläne im Umgang mit dieser sich verändernden Weltordnung eingehen. Ob er da auch Trump erwähnt, werden wir erfahren. Blick tickert die Rede ab 16.30 Uhr live.