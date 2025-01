Selenski: Russische Operation in Charkiw fehlgeschlagen

Selenski wird gefragt, wie der derzeitige Stand an der Front ist. «Das ist keine einfache Frage», gibt der Staatschef zurück. «Derzeit haben wir mehr als 60'000 Truppen in der Region», sagt Selenski. Er kommt erneut auf die nordkoreanischen Soldaten zu sprechen, die an der Seite der Russen gegen die Ukrainer kämpfen. Putin habe damit ein weiteres Land in den Krieg gezogen.

Die Region Charkiw sei weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. «Die Menschen wollen die Region nicht verlassen.» Die russische Operation in Charkiw sei fehlgeschlagen.

«Im Osten ist die Situation sehr schwierig», fügt Selenski hinzu. «Wir hatten sehr grosse Schwierigkeiten», räumt er ein. «Unsere Truppen kämpfen dort täglich.»