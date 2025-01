David Beckham erhält Auszeichnung am WEF

Das WEF ist eigentlich das Treffen der Wirtschaftsgrössen. Doch das Forum schmückt sich auch gerne mit Stars und Sternchen.

2025 sind die Kameras auf Weltfussballer David Beckham (49) gerichtet. Der Engländer, der auch in Sachen Mode eine stilprägende Figur war, ist am Montag am Wirtschaftsforum geehrt worden. Aber nicht etwa für seinen begnadeten rechten Fuss oder all die Tore, die er als langjähriger Kapitän der Three Lions geschossen hat.

1:29 20 Jahre UNICEF-Botschafter: David Beckham begeistert in Davos

Es ist sein langjähriges humanitäres Engagement, welches ihm den Crystal Award 2025 des WEF einbringt. Der Preis sei eine Anerkennung seines langjährigen und unerschütterlichen Engagements für die Verbesserung des Lebens von Kindern weltweit, so das WEF. Unter anderem ist Beckham seit 2005 Botschafter der Hilfsorganisation Unicef. Überreicht wurde ihm der kleine Pokal von Hilde Schwab (78), Unternehmerin und Mitbegründerin des WEF. Sie gilt als das soziale Gewissen der Organisation.

«Welt ist heute ein harter Ort für Kinder»

Beckham sagte in seiner Rede, sein Engagement fühle sich nicht wie Arbeit an, sondern sei ein Privileg für ihn. «Ich habe immer an das Potenzial von Kindern geglaubt», sagte er. Dabei habe er selbst in seiner Jugend viel Unterstützung erhalten, welche seine Karriere geebnet habe, so der Fussballer. Vielen Kindern würde eine solche Unterstützung fehlen, so Beckham. «Die Welt ist heute ein harter Ort für Kinder.»

Besonders Mädchen würden unter Armut, Gewalt und Diskriminierung leiden. «Ich möchte, dass meine Tochter Harper die gleichen Privilegien erhält wie ihre Brüder», so der vierfache Vater. Das solle für alle Mädchen auf der Welt gelten, sagt Beckham.

Foto: keystone-sda.ch

Dabei brachte der ehemalige Profi-Fussballer Moderatorin Hilde Schwab zuvor wohl etwas durcheinander. In ihren Eröffnungsworten verlor sie kurzerhand den Faden, was sie auf Schweizerdeutsch vor dem internationalen Publikum beklagte.