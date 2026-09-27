DE
FR
Abonnieren

Das müssen Hausbesitzer wissen
Warum Hypotheken trotz Nullzins nun teurer werden

Trotz Tiefzinsumfeld haben sich die langfristigen Festhypotheken zuletzt verteuert und liegen heute auf über 2 Prozent. In den kommenden Monaten dürften sie hoch bleiben. Spätestens 2027 zieht die Saron-Hypothek nach.
Publiziert: 27.09.2026 um 10:18 Uhr
|
Aktualisiert: 28.09.2026 um 11:30 Uhr
Kommentieren
Die langfristige Finanzierung von Wohneigentum ist zuletzt teurer geworden. Der Saron dürfte im 2027 nachziehen.
Foto: RMS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Dorothea Vollenweider
Dorothea VollenweiderRedaktorin Wirtschaft

Das ist weltweit ohnegleichen: Seit mehr als einem Jahr liegt der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank bei null. Trotz dieses Tiefzinsumfelds sind die Zinsen für Festhypotheken in den vergangenen Monaten stetig gestiegen. «Aktuell sind sie so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren», stellt Noëmi Capelli (38) fest. Die Ökonomin der Berner Kantonalbank BEKB untersucht makroökonomische Entwicklungen mit Schwerpunkt Immobilien.

Fast alle Schweizer Banken berechnen für eine 10-jährige Festhypothek derzeit zwischen 2 und 2,2 Prozent Zins. Einige verlangen auch bei den 3- bis 5-Jährigen bereits mehr als 2 Prozent. Lediglich bei den 2-jährigen Hypotheken liegt der Zins noch bei allen Finanzinstituten bei unter 2 Prozent.

1/6
Fast alle Schweizer Banken berechnen für eine 10-jährige Festhypothek derzeit über 2 Prozent.
Foto: Thomas Meier

Starker Anstieg seit März

Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten. «Seit März sind die Zinsen für 10-Jährige um 0,43 Prozentpunkte gestiegen», sagt Fabio Isler, der sich auf der Netzwerkplattform Linkedin als «Hypotheken-Robin-Hood» bezeichnet. Er ist Geschäftsführer des Finanzierungsportals hypothek.ch. Auch die anderen Laufzeiten wurden teurer. Zwei- und Fünfjährige stiegen seit März sogar um 0,5 Prozentpunkte.

Mehr zu Hypotheken
... drücken die Zinsen für Festhypotheken in der Schweiz nach oben.
Mit Video
Brisante Prognose
Warum Festhypotheken trotz Nullzinsen teurer werden
Die Regulierung soll die Banken krisenresistenter machen.
Mit Video
Achtung bei Hypotheken-Deals!
Wer jetzt blind unterschreibt, verliert viel Geld
Sobald die Pension am Horizont auftaucht, müssen Finanzhäuser beurteilen, wie das Einkommen der Hauskäufer im Rentenalter aussieht.
Banken ziehen Schraube an
Bekomme ich ab 50 Jahren überhaupt noch eine Hypothek?
Claudio Saputelli-3-small.jpg
Experte zur Immo-Finanzierung
«Wer kaum Schulden hat, kann voll auf den Saron setzen»

Das ist nicht eben wenig. Zur Veranschaulichung: Wer noch im März eine Hypothek in der Höhe von 1 Million Franken finanziert bekam, bezahlt dafür pro Jahr 4000 bis 5000 Franken weniger als Hauskäufer, die heute eine Hypothek abschliessen. Auf die Laufzeit von 10 Jahren gerechnet sind das 40'000 Franken mehr. Das schenkt ein!

Leitzins nicht massgeblich

Warum steigen die Hypotheken, während der Leitzins auf 0 Prozent verharrt? «Festhypotheken orientieren sich nicht direkt am Leitzins der Nationalbank», sagt Capelli von der BEKB. «Sondern an den Markterwartungen bezüglich des Kapitalmarkts.» Auf dem Kapitalmarkt spielen laut der Ökonomin Erwartungen eine grosse Rolle. «Und aktuell erwarten viele Marktteilnehmer steigende Leitzinsen», sagt Capelli.

Zuletzt habe man das im Jahr 2022 gesehen. Damals stiegen die Hypothekarzinsen ebenfalls an, noch bevor der Leitzins erhöht wurde. Auch die BEKB geht davon aus, dass die SNB kommendes Jahr im Juni und im September den Leitzins erhöhen wird. Einzelne Experten erwarten den ersten Zinsschritt der Nationalbank sogar schon Ende 2026.

En 2025, les propriétaires immobiliers en Suisse ont atteint un volume de prêts hypothécaires de plus de 1300 milliards de francs.
2:12
Wichtig beim Hauskauf:Das ist der Unterschied zwischen Fest- und Saron-Hypothek

Saron verteuert sich 2027

Diese Zinsschritte der SNB haben einen direkten Einfluss auf die Saron-Hypothek. Diese wird dann jeweils um dieselbe Anzahl Prozentpunkte ansteigen wie der Leitzins. Auf die Festhypotheken wird dieses Zinsszenario nur noch wenig Einfluss haben. «Da die Erwartungen in den aktuellen Zinssätzen der Festhypotheken bereits grösstenteils eingepreist sind, dürften sich diese nach einem Zinsschritt nicht weiter nach oben bewegen», sagt Isler.

Die Festhypotheken dürften laut den Branchenkennern also keine grossen Sprünge nach oben mehr machen. «Bis Ende Jahr bleiben sie wahrscheinlich auf ähnlichem bis leicht steigendem Niveau», sagt Capelli. «Wenn sich der Iran-Konflikt löst, könnte es 2027 sogar zu einer leichten Entspannung kommen.» Saron-Hypotheken werden sich 2027 zwar verteuern, allerdings dürften sie auch dann noch günstiger bleiben als eine Festhypothek.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen