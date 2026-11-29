Das vegane Restaurant Lauch in Basel schliesst Ende Jahr aus wirtschaftlichen Gründen. Erst im Oktober hatte das Fine-Dining-Lokal erstmals 13 GaultMillau-Punkte erhalten.

Darum gehts Das vegane Restaurant Lauch schliesst nach fünf Jahren per Ende Jahr aus wirtschaftlichen Gründen

Im Oktober erhielt das Lokal erstmals 13 Gault-Millau-Punkte und zog 2025 nach Kleinhüningen

Den Mittagstisch stellt das Lauch Ende November ein, am 31. Dezember serviert es ein Silvestermenu

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das ist richtig bitter! Erst im Oktober ist das Restaurant Lauch in den Gastro-Olymp aufgestiegen, als es erstmals mit 13 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet wurde. Nun steht der Betrieb vor dem Aus. Das auf vegane Küche spezialisierte Fine-Dining-Lokal schliesst per Ende Jahr aus wirtschaftlichen Gründen, wie das Basler Onlineportal «Prime News» berichtet. Sieben Festangestellte und drei Aushilfen verlieren ihren Job.

Auf der Homepage schreiben die Betreiber traurig: «Manchmal muss man ein schönes Projekt loslassen, auch wenn es einem sehr am Herzen liegt.» Das Lauch sei für sie ein Herzensprojekt gewesen. «Wir haben während fünf Jahren einen Ort geschaffen, an dem gutes Essen, Nachhaltigkeit und besondere Erlebnisse zusammengekommen sind.» Nur rentiert hat das offenbar nicht.

«Die Rechnung ging längerfristig unter dem Strich nicht mehr auf», sagt Mitinhaberin Bettina Larghi zu Blick. Der Aufwand, ein Fine-Dining-Lokal zu betreiben, sei sehr hoch. «Man muss die Verantwortung übernehmen, dann rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen.»

So kurz nach der Auszeichnung von «GaultMillau» schmerze das besonders. «Das ist natürlich sehr traurig», so Larghi weiter. «Aber wir sind auch stolz darauf, was unser Team geleistet und erreicht hat.» Man habe zeigen können, wie «vielfältig, befriedigend und auch gefragt» eine rein pflanzliche Küche sein kann. Man nehme all diese positiven Erfahrungen mit. Zuerst suche man jetzt aber eine Lösung für die Mitarbeitenden.

Gastro-Kritiker begeistert

Erst im vergangenen Jahr hatten die Gastronomen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mitte Mai 2025 zog das Restaurant Lauch in den ehemaligen Platanenhof in Kleinhüningen. Nach jahrelanger Zwischennutzung am früheren Standort sollte das Restaurant hier eine dauerhafte Heimat finden. Mit dem Umzug setzte man im Lauch voll auf vegane Küche. Mit Michael Grässler (38) steht ein erfahrener Küchenchef am Herd, der zuvor in Londoner Sternerestaurants gearbeitet hat.

Das Konzept kommt gut an. Die Tester von «GaultMillau» attestieren der jungen Küchencrew «ambitioniertes, veganes Fine Dining». Besonders angetan sind die Gastro-Kritiker von den Steinpilzbällchen mit Petersilien-Zitronen-Dip und dem glasierten Tempeh mit Fenchel, Kimchi und Bärenklau. Auch der pflanzliche Käsekuchen mit Heidelbeerkompott überzeugt sie.

Zu wenig gewürzt, zu viele Zutaten

Kritik gibts hingegen an der fehlenden Würze einzelner Kreationen und an der mitunter gar üppigen Zahl von Zutaten auf einem Teller. Billig ist das vegane Vergnügen nicht: 92 Franken kostet ein Viergangmenu, 104 Franken das Fünfgangmenu. Noch im Herbst suchten die Betreiber nach Verstärkung für das Serviceteam.

Jetzt geht das Projekt zu Ende. Der Mittagstisch wird bereits per Ende November eingestellt. Abends bleibt das Lokal bis Ende Dezember jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Am 31. Dezember verabschiedet sich das Lokal mit einem rein pflanzlichen Silvestermenu. Dann gehen nach fünf Jahren die Lichter aus.