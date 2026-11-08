Teuer, aber fast nirgends reist man so sorgenfrei: Ein renommierter US-Reiseversicherer verteilt der Stadt Zürich Bestnoten in Sachen Sicherheit für Touristen. Nur eine einzige Metropole schneidet noch besser ab.

Darum gehts Zürich ist laut US-Versicherer Berkshire Hathaway Travel Protection die zweitsicherste Touristenstadt der Welt

Nur Montreal liegt weiter vorn, Amsterdam auf Platz 3

Gepunktet wird mit extremer Sicherheit und sauberem Verkehr, trotz hoher Preise

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Zürich zählt zu den lebenswertesten Städten der Welt. Die Infrastruktur funktioniert, die Kriminalitätsrate ist tief und die Lebensqualität hoch. Entsprechend beliebt ist die Zwingli-Stadt auch bei Touristen. Diese haben allen Grund dazu, sich in Zürich wohlzufühlen: Die Schweizer Wirtschaftsmetropole gehört zu den sichersten Städten weltweit.

Das zeigt das aktuelle Ranking des US-Versicherers Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP). Die US-Amerikaner küren jedes Jahr die sichersten Destinationen für Touristen. Für die Erhebung nimmt BHTP 38 beliebte Reiseziele unter die Lupe.

Nur Montreal schlägt die Limmatstadt

Zürich spielt im Ranking ganz vorn mit: Mit 81,03 von 100 möglichen Punkten legt die Limmatstadt im Vergleich zum Vorjahr nochmals um einen Rang zu und schnappt sich den zweiten Platz. Einzig der kanadischen Metropole Montreal muss sich Zürich geschlagen geben. Dahinter schafft es noch Amsterdam auf das Podest.

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Die Autoren der BHTP-Studie schwärmen regelrecht: Zürich sei «so sicher wie eine Schweizer Bank». Selbst im Hochsommer bleibe die Stadt ruhig und sei keine Massentourismus-Hochburg. Wer nach Zürich reise, müsse zwar tief ins Portemonnaie greifen – bekomme dafür aber maximale Sicherheit.

Hohes Sicherheitsgefühl

Die Analysten füttern ihren Index mit Umfragedaten von US-Reisenden und Sicherheitsdaten der Plattform Geosure Global. Dazu kommen der renommierte Global Liveability Index des britischen Wirtschaftsmagazins «The Economist» und Kennzahlen der Plattform Numbeo. BHTP untersucht Risiken wie Gewalt und Terrorismus sowie die Qualität der Spitäler oder die Sicherheit in Bus, Tram und Bahn.

Ein erstklassiges Zeugnis stellt die Plattform Geosure aus: Zürich sei im internationalen Vergleich sehr sicher. Ausserdem punkte der Zürcher ÖV mit Pünktlichkeit, Sauberkeit und hohem Sicherheitsgefühl.

Bei jung und alt beliebt

Auffällig: Die Limmatstadt überzeugt quer durch die Bank. Bei den Millennials und Familien mit Kindern landet Zürich mit den Rängen zwei und drei ebenfalls auf dem Podest. Bei wohlhabenden Reisenden mit einem Haushaltseinkommen ab 350'000 Dollar reicht es für Platz 5. Bei der Generation Z landet die Stadt immerhin auf dem siebten Rang.