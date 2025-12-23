Das 350-Seelen-Dorf Bellwald VS soll ein Hotel mit 200 Betten und neue Ferienwohnungen bekommen. Um das 80-Millionen-Projekt zu realisieren, sucht Unternehmer Hans Ritz noch nach Investoren. Auch seriöse Geldgeber aus dem Ausland sind willkommen.

Darum gehts Architekt Hans Ritz plant in Bellwald VS einen Hotelkomplex mit 198 Betten

Projekt umfasst auch Restaurants, Wellness-Bereich, Konferenzräume und Ferienwohnungen

Gesamtkosten für den «Ferienpark Relief» belaufen sich auf 80 Millionen Franken

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

In Bellwald VS herrscht noch Schweizer Bergidylle. Rund 350 Menschen wohnen in der südwestlich von Goms VS gelegenen Gemeinde, für die der Tourismus ein wichtiges Standbein ist. Im Sommer kommen die Biker. Und jetzt im Winter zieht das Skigebiet mit je zwei Sesselliften und Schleppern viele Familien an.

Diese Idylle bedeutet aber nicht, dass man im Oberwalliser Bergdorf nicht gross denken kann. Genau das tut nämlich Hans Ritz (68), der in Bellwald ein Architekturbüro und eine Immobilienfirma betreibt. Im Oberwallis ist er eine grosse Nummer, hat dort zahlreiche Überbauungen realisiert. Und war 25 Jahre lang Präsident des FC Naters. Nun hat er ein Projekt entworfen, das sein bisheriges Schaffen in den Schatten stellen wird, wie der «Walliser Bote» zuerst berichtet hat. An idealer Lage soll ein Hotelkomplex mit 198 Betten entstehen – wenige Hundert Meter von der Talstation entfernt. Geplant sind zudem vier Restaurants, ein Wellness-Bereich, mehrere Konferenzräume und eine Tiefgarage.

Das Bauland für das Mega-Projekt namens «Ferienpark Relief» gehört Ritz bereits. 10'000 Quadratmeter gross ist das gesamte Areal. Da hat es noch genügend Platz, dass Ritz hinter dem Hotel auch noch Ferienwohnungen bauen kann – drei Chalets mit je vier 4,5-Zimmer-Wohnungen. Die Gesamtkosten für das Grossprojekt: 80 Millionen Franken.

Hoffen auf die Gondelbahn nach Fiesch VS

Warum aber nimmt die Architekten-Ikone Ritz gleich ein solch grosses Bauvorhaben in Angriff? «Bellwald braucht aus meiner Sicht ein zukunftsgerichtetes Projekt dieser Grössenordnung. In der Destination fehlt es aktuell insbesondere an zeitgemässen Hotel- und Wellnessangeboten», sagt er auf Anfrage von Blick. Der Ferienpark Relief soll genau diese Lücke schliessen.

Bereits vor zehn Jahren hatte Ritz ein ähnliches Projekt entwickelt. Jetzt hat er es wieder aus der Schublade geholt und überarbeitet. Was ihn optimistisch stimmt: Seither haben sich «die Rahmenbedingungen deutlich verbessert», wie der Unternehmer anmerkt. Im Dezember 2022 ging der neue 6er-Sessellift, der die Wintersportler von der Talstation ins Skigebiet bringt, in Betrieb. Zudem soll Bellwald nun endlich die ersehnte Gondelbahn nach Fiesch VS bekommen. Bisher ist das Dorf nur über eine veraltete Luftseilbahn ans ÖV-Netz im Tal angebunden. «Diese infrastrukturellen Entwicklungen machen den Ferienpark Relief heute wesentlich realistischer und nachhaltiger», gibt sich Ritz zuversichtlich.

Holt Ritz ausländische Investoren an Bord?

Derzeit sucht der Architekt für sein Projekt noch nach Investoren. Die veranschlagten 80 Millionen Franken kann er nicht alleine aufbringen. Erste Gespräche laufen bereits. Auch seriöse Geldgeber aus dem Ausland sind willkommen. «Wir sind offen für nationale wie auch internationale Investoren, sofern sie zur langfristigen Ausrichtung und Qualität des Projekts passen», sagt Ritz zu Blick.

Das Geld will er schnell zusammen haben, schliesslich verfolgt Ritz einen ehrgeizigen Fahrplan. Nächstes Jahr soll der Baustart für die Ferienwohnungen erfolgen. Und 2027 ist der Startschuss für das 200-Betten-Hotel geplant. Schon 2030 soll dann das grösste Projekt des erfahrenen Immobilienunternehmers Realität sein.