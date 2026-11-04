Nach der eigenen Einkaufsliste erweitert Twint seine Funktionen erneut. Nutzer sollen QR-Rechnungen ab sofort direkt in der App bezahlen können – ohne den Umweg übers E-Banking nehmen zu müssen.

Darum gehts Per sofort können Twint-Nutzerinnen und -Nutzer auch QR-Rechnungen bezahlen

App-Nutzer können einfach QR-Rechnung scannen oder diese in der App hochladen, Umweg über E-Banking braucht es nicht mehr

Firmen müssen dank Swiss-QR-Code nichts verändern

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Wie bezahlst du deine Rechnungen? Ab dem 4. November können Nutzerinnen und Nutzer von Twint QR-Code-Rechnungen neu auch in der Bezahl-App begleichen.

Dies ermöglicht die neu eingeführte Funktion Twint-Rechnung. «Mit dieser kommen wir einem Kundenwunsch nach, auch Rechnungen ganz einfach und ohne Umwege mit Twint bezahlen zu können», sagt Twint-Sprecher Ettore Trento zu Blick. Damit können Nutzer ab sofort ganz bequem den QR-Code auf einer Rechnung scannen, um diese zu bezahlen.

Bei digitalen Rechnungen besteht die Möglichkeit, diese direkt in die App zu laden. Bei allen Varianten haben die Nutzer die Möglichkeit, die Zahlung auf einen beliebigen Tag innerhalb der Zahlungsfrist zu terminieren.

Bereits bezahlte Rechnungen können in einer Transaktionsliste eingesehen werden. Dort besteht zusätzlich auch die Option, den Rechnungsbetrag unter Freunden aufzuteilen. Das ist beispielsweise für Paare und Wohngemeinschaften praktisch.

Rechnung soll erst der Anfang sein

«Rechnungen bezahlen gehört zum Schweizer Alltag. Mit Twint-Rechnung machen wir auch diesen Zahlungsvorgang so unkompliziert, wie es unsere Nutzerinnen und Nutzer von uns kennen», lässt sich Markus Kilb (59), Twint-CEO, in einer Medienmitteilung zitieren.

Erst Anfang September erweiterte der Bezahldienst seine Funktionen mit dem Launch einer Einkaufslisten-Option direkt in der App. Nun soll die Rechnung den «Auftakt zu einem neuen Portfolio an Rechnungslösungen» bilden, heisst es weiter.

Auch Unternehmen sollen profitieren

Doch nicht nur für App-Nutzer soll die neue Funktion ein Vorteil sein, auch Firmen sollen davon profitieren. «Für Unternehmen entsteht eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit, die sich nahtlos in bestehende Rechnungsprozesse integrieren lässt», so Kilb.

Firmen können ihre Rechnungen wie bisher unkompliziert auf Papier oder digital zustellen. Die Twint-Rechnung baut auf dem etablierten Swiss-QR-Code-Standard auf, sodass Unternehmen an ihren bestehenden Rechnungsprozessen nichts ändern müssen.