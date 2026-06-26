US-Präsident Donald Trump (80) will Strafzölle von 100 Prozent auf Güter aus EU-Staaten, die eine Digitalsteuer der EU umsetzen. Damit drohte der Präsident am Freitag auf der Social-Media-Plattform Truth Social.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Präsident der Vereinigten Staaten droht den EU-Staaten mit neuen Strafzöllen. Zölle von 100 Prozent sollen gelten, sobald die einzelnen Staaten der EU die Digitalsteuer eingeführt haben, schreibt Donald Trump (80) in einem Post auf sozialen Netzwerk Truth Social.

Laut Trump stehen mehrere EU-Länder davor, eine Digitalsteuer für US-Unternehmen einzuführen. «Jedes Land, das eine solche Steuer erhebt, wird unverzüglich mit einem 100 Prozentigen Zoll auf alle in die Vereinigten Staaten von Amerika gelieferten Waren belegt», schreibt der US-Präsident in seinem Post.

«Dieser Zoll hat Vorrang vor allen mit dem betreffenden Land geschlossenen Handelsabkommen, unabhängig davon, ob diese bereits umgesetzt oder unterzeichnet wurden», schreibt Trump. «Der 100-Prozent-Zoll wird im Falle der Umsetzung der Steuer sofort in Kraft treten», teilt der US-Präsident mit.