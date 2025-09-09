Die Strompreise sinken 2026 um rund 4 Prozent. In der aktuellen Folge des Podcasts «Durchblick» erklärt der ETH-Energieexperte Christian Schaffner, warum das so ist und welche Rolle der Spotmarkt, dynamische Tarife und die erneuerbaren Energien spielen. Und Schaffner schätzt ein, ob wir je wieder auf das Preisniveau von vor dem Ukraine-Krieg zurückkehren.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
