Apple leitet eine neue Ära ein. Mit John Ternus übernimmt ein Ingenieur das Ruder, während Tim Cook als erfahrener Stratege im Hintergrund die politischen und langfristigen Geschicke des Konzerns weiter mitgestalten wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Apple-CEO Tim Cook tritt am 1. September zurück

Nachfolger John Ternus ist 25 Jahre bei Apple, leitete Hardware-Entwicklung

Apple-Wert stieg unter Cook von 350 Milliarden auf 4 Billionen Dollar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Apple hat eine fundamentale Neuausrichtung seiner Führungsebene bekannt gegeben. Tim Cook (65), der das Unternehmen seit 2011 leitete, wird zum 1. September von seinem Posten als CEO zurücktreten und die Rolle des Executive Chairman übernehmen. Sein Nachfolger wird John Ternus (51), der bisherige Leiter der Hardware-Entwicklung.

John Ternus ist seit über 25 Jahren bei Apple und war zuletzt als Senior Vice President für Hardware Engineering verantwortlich. Er gilt als Mitentwickler hinter bahnbrechenden Produkten wie dem iPhone, dem Mac (inklusive des Umstiegs auf Apple Silicon) und dem iPad. Cook bezeichnete ihn als Visionär mit dem «Herz, um mit Integrität zu führen».

Cook setzt auf Lobbying

Laut einer Mitteilung von Apple wird Cook weiterhin als Executive Chairman eng mit Apple verbunden bleiben. Er wird den Aufsichtsrat leiten und sich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Regierungen und politischen Entscheidungsträgern weltweit konzentrieren. Um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, wird Cook das Unternehmen noch den Sommer über als CEO führen und Ternus in seine neue Rolle einarbeiten.

Unter Tim Cooks Führung wuchs Apple von einem Unternehmen mit einem Marktwert von rund 350 Milliarden Dollar zu einem Giganten mit einer Bewertung von 4 Billionen Dollar. Während seiner Amtszeit wurden prägende Produkte wie die Apple Watch, AirPods und die Vision Pro eingeführt.



