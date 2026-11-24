Wo machen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz am liebsten Pause? Eine grosse Auswertung von Google-Bewertungen zeigt, dass gerade mehrere Tessiner Raststätten ein Problem haben. Und die Schweiz im europaweiten Vergleich schlecht abschneidet.

Darum gehts Das Ranking wertet über sieben Millionen Google-Bewertungen von 5400 Rastplätzen in Europa aus

Le Pertit am Genfersee führt das Schweizer Ranking mit 4,47 Sternen an, vor Sulzberg SG und Moleno

Coldrerio Nord liegt mit 2,88 Sternen zuletzt, die Schweiz erreicht im Ländervergleich Rang 14

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Egal ob für Sonntagsausflüglerinnen und -ausflügler oder Berufspendelnde: Autobahn-Raststätten sind Gold wert – oder ein grosses Ärgernis. Wenn die Blase drückt, die Kinder nerven oder der Magen knurrt, führt kein Weg an den Parkplätzen entlang der wichtigsten Autobahnen der Schweiz vorbei. Doch längst nicht überall macht die Pause Spass. Mal sind es die saftigen Preise, mal die grässlichen Toiletten, die für Ärger sorgen. Oder unfreundliches Personal.

Ein neues europäisches Raststätten-Ranking zeigt jetzt, wo Autofahrer besonders gerne Halt machen – und wo sie am liebsten gleich weiterfahren würden. Das Vignettenportal Czechvignette.cz hat über sieben Millionen Google-Bewertungen von 5400 Rastplätzen in 26 europäischen Ländern ausgewertet. Darunter sind auch 109 Schweizer Standorte. Berücksichtigt wurden sowohl einfache Rastplätze mit Toiletten und Picknick-Tisch als auch grosse Raststätten mit Restaurants, Shops und Tankstellen.

Beste Sicht auf den Genfersee

Der bestbewertete Rastplatz der Schweiz liegt am Genfersee: Die Aire de repos Le Pertit an der A9 bei Montreux VD kommt auf 4,47 von fünf möglichen Sternen. Vom Parkplatz aus hat man eine wunderbare Sicht über den See und auf die Berge – das ist Postkartenidylle pur! Knapp dahinter landet der Rastplatz Sulzberg an der A1 bei Goldach SG. Auch er überzeugt mit bester Sicht auf den Bodensee. Nachts ist er aber auch bekannt für sein «buntes Treiben», wie es das «St. Galler Tagblatt» einst beschrieben hat. Bronze holt sich Moleno Nord an der A2 im Tessin. Der ruhige Parkplatz liegt im Grünen, direkt am Ufer des Ticino.

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Besonders gut schneidet der Kanton St. Gallen ab: Gleich fünf der zehn bestbewerteten Schweizer Rastplätze liegen auf seinem Gebiet. Neben Sulzberg sind es Linkolnsberg bei Rorschach, die beiden Rastanlagen Bergsboden am Walensee und Rheintal Ost bei Sevelen.

«Abzocke sondergleichen!»

Das Schlusslicht des Rastplatz-Rankings liegt im Südtessin: Die Raststätte Coldrerio Nord an der A2 bei Novazzano TI kommt nur auf schlappe 2,88 Sterne. Autofahrer ärgern sich laut der Auswertung über die Preise und einen WC-Gutschein im Wert von einem Franken, der nur an der Bar eingelöst werden kann.

Ein Blick in die Google-Rezensionen zeigt, wo der Schuh drückt: «Schmutzige Toilette, für die man bezahlen muss. Ich schäme mich für die Schweiz», schreibt ein User. «Abzocke sondergleichen an der Tankstelle», schimpft ein anderer. Und eine Dritte rät: «Wenns irgendwie geht, wartet, bis Ihr in Italien seid, oder umgekehrt, macht noch in Italien Halt!»

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Auch die Raststätte auf der gegenüberliegenden Autobahnseite, die vom selben Betreiber geführt wird, gehört zu den zehn am schlechtesten bewerteten des Landes. Auf dem zweitletzten Platz landet mit Stalvedro bei Airolo mit 3,48 Sternen grad noch einmal ein Tessiner Parkplatz. Der Rastplatz Wileroltigen auf der A1 bei Ferenbalm BE wird als schlechtester Parkplatz der Deutschschweiz aufgeführt.

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Im europäischen Ländervergleich reicht es für die Schweiz mit einem Schnitt von 4,05 Sternen nur für Rang 14 von 23 – knapp hinter Bulgarien. Spitzenreiter ist Polen mit 4,30 Sternen, gefolgt von Litauen und der Slowakei. Deutschland landet auf dem drittletzten Platz, vor Italien und Belgien.