DE
FR
Abonnieren

Um sich auf die Schweiz zu konzentrieren
Mobilezone verkauft schwächelndes Deutschlandgeschäft

Mobilezone will sich in Zukunft voll auf die Schweiz konzentrieren: Die Handyladenkette verkauft ihr sowieso schon schwächelndes Deutschland-Geschäft.
Publiziert: 18:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Mobilezone will sich auf den Schweizer Markt konzentrieren.
Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER
RMS_Portrait_AUTOR_199.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Milena Kälin und Keystone-SDA

Mobilezone verkauft ihr Deutschland-Geschäft an das deutsche Telekomunternehmen Freenet. Künftig will sich die Handyladenkette einzig auf die Schweiz konzentrieren, wie die Gruppe am Mittwochabend mitteilt.

Dabei rechnet Mobilezone mit einem Verkaufspreis von rund 230 Millionen Euro. Freenet werde sämtliche deutsche Geschäftsaktivitäten übernehmen – sowie auch die rund 300 Angestellten. In der Mitteilung dankt der Konzern allen Mitarbeitenden in Deutschland. Das Geld will Mobilezone für mehr Wachstum und der Abbau der Schulden verwenden – die Profitabilität soll steigen.

Geschäft in Deutschland schwächelt

Dabei hat Mobilezone Deutschland letztes Jahr einen Umsatz von 779 Millionen Euro erreicht. Seit dem Markteintritt 2015 habe die Handyladenkette 183 Millionen in den deutschen Markt investiert. Der Konzern spricht in der Mitteilung von einer Rendite von 162 Prozent.

Doch das Geschäft in Deutschland schwächelt schon seit längerem. Ende Dezember 2024 musste die deutsche Mobilezone gar eine Gewinnwarnung aussprechen. 

Mehr zum Mobilfunkmarkt
Apple begräbt die SIM-Karte – was heisst das für mich?
Mit Video
Bye-bye Plastikkärtli
Apple begräbt die SIM-Karte – was heisst das für mich?
Franz Pichler ist CEO beim österreichischen Handy-Anbieter spusu.
Präsentiert von
Dieser Österreicher mischt den Schweizer Mobilfunkmarkt auf
Mit der Hilfe von Beat Feuz
Dieser Österreicher mischt den Schweizer Mobilfunkmarkt auf
Das sind die besten und billigsten Anbieter
Bilanz-Telekom-Rating 2025
So surfst und telefonierst du am besten und billigsten
Dieser bekannte Telekom-Anbieter ist am teuersten
Anbieter im Vergleich
Telefonieren ins Ausland kostet hier am meisten

Der Verkauf spült nun etwas Geld in die Kassen der Handyladenkette. Doch vor allem verbessert Freenet damit seine Position am deutschen Mobilfunkmarkt. Neu übernimmt der Konzern unter anderem Marken wie Sparhandy und Deinhandy sowie den virtuelle Netzbetreiber High. Freenet kann durch den Kauf zudem die exklusive Partnerschaft mit Media Markt Saturn weiter verlängern, schreibt die Börsen-Zeitung. 

Insgesamt machte die Mobilezone Holding letztes Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde Franken. Die Gruppe beschäftigt aktuell noch knapp 1000 Angestellte in der Schweiz und Deutschland. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen