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Tausende Meldungen
Massive Störungen im Netz von Salt

Im Netz von Telekomanbieter Salt gibts derzeit gröbere Probleme. Seit 19 Uhr klagen Tausende Nutzer über Störungen bei der Schweizer Nummer 3. Auch bei Sunrise und Swisscom läuft nicht alles rund.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Auf dem Netz von Salt gibts seit 19 Uhr Probleme.
Foto: PETER SCHNEIDER
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Patrik Berger und Janine Enderli

Telekomanbieter Salt kämpft derzeit mit massiven Problemen. Auf der Plattform Allestörungen.ch melden kurz nach 19 Uhr Tausende Nutzer, dass es im Salt-Netz zu Problemen kommt. 20 Minuten hat zuerst über die Ausfälle bei der Schweizer Nummer 3 berichtet. Eine Blick-Leserin aus der Region Zürich meldet Probleme mit dem Internetzugang.

Eine Anfrage von Blick bei Salt ist noch offen. Die Salt-Helpline ist ebenfalls tot.

Auch bei Sunrise und Swisscom läuft nicht alles rund. Meldungen über Probleme auf Allestörungen.ch häufen sich aktuell.

+++ Update folgt +++

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