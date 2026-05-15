Telekomanbieter Salt kämpft derzeit mit massiven Problemen. Auf der Plattform Allestörungen.ch melden kurz nach 19 Uhr Tausende Nutzer, dass es im Salt-Netz zu Problemen kommt. 20 Minuten hat zuerst über die Ausfälle bei der Schweizer Nummer 3 berichtet. Eine Blick-Leserin aus der Region Zürich meldet Probleme mit dem Internetzugang.
Eine Anfrage von Blick bei Salt ist noch offen. Die Salt-Helpline ist ebenfalls tot.
Auch bei Sunrise und Swisscom läuft nicht alles rund. Meldungen über Probleme auf Allestörungen.ch häufen sich aktuell.
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