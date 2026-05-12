Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Niederlassungen an einen kanadischen Investor. Rund 1500 Mitarbeitende sind betroffen. Bis 2027 sollen alle 82 Standorte in Deutschland mit 8000 Mitarbeitenden verkauft werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mercedes-Benz verkauft Berliner Standorte an kanadische Alpha Auto Group

82 Filialen mit 8000 Mitarbeitenden deutschlandweit könnten bis 2027 verkauft werden

1500 Mitarbeitende in Berlin betroffen, IG Metall schlägt Alarm

Janine Enderli Redaktorin News

Für die Mitarbeiter der Berliner Mercedes-Benz-Niederlassungen ist es ein Schock. Sämtliche Standorte in der Hauptstadt wurden an den kanadischen Investor Alpha Auto Group verkauft. Dies hat «Bild» aus Unternehmerkreisen erfahren.

Der Verkauf in Berlin ist nur der Anfang eines grösseren Plans, schreibt das Boulevard-Blatt. Deutschlandweit stehen alle 82 Mercedes-Niederlassungen mit rund 8000 Mitarbeitenden auf dem Prüfstand. Offenbar könnten bald auch Standorte in anderen Städten verkauft werden.

Kompletter Verkauf soll bis 2027 abgeschlossen sein

Laut Insidern soll der komplette Verkauf der Filialen bis spätestens 2027 abgeschlossen sein. Besonders brisant: Die Berliner Belegschaft erfuhr erst am Montag von der Übernahme. Die Nachricht soll per E-Mail verbreitet worden sein.

Für jene, die bleiben dürfen, gibt es laut «Bild» lediglich eine einjährige Beschäftigungsgarantie. Danach sollen neue Arbeitsverträge ausgehandelt werden – möglicherweise mit geringeren Löhnen oder erhöhter Arbeitszeit.

Unklar bleibt weiterhin, ob der neue Besitzer die bestehenden Tarifverträge einhalten wird. Die Gewerkschaft IG Metall schlägt derweil Alarm. Der Verkaufsplan betrifft bundesweit 1500 Mitarbeitende allein in Berlin.