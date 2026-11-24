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Du hast dich spontan zum Znacht verabredet. Jetzt muss noch das passende Restaurant her – doch das ist einfacher gesagt als getan. Gerade in Städten wie Zürich, Bern oder Luzern ist es fast unmöglich, spontan einen Tisch zu bekommen. «Genau hier knüpft unsere App an», sagt Tobias Tröhler (41), einer der Gründer von Taste Match.

Vor drei Jahren hängten Tröhler und David Kilchenmann (39) ihre Jobs in einer IT-Firma an den Nagel. Die Vision der beiden Freunde: eine App, die Suche und Reservation eines passenden Restaurants einfacher macht. «Mittlerweile deckt unsere App die ganze Schweiz ab mit insgesamt 12'500 Restaurants», sagt Tröhler stolz. Zum Vergleich: Der Branchenverband Gastrosuisse vertritt in der Schweiz über 20'000 gastgewerbliche Betriebe, da sind aber auch Kantinen und Kiosks dabei.

Nach dem kostenlosen Herunterladen der App muss der Nutzer ein paar Fragen in Form von Fotos beantworten: Asiatisch oder Schweizer Küche? Chic oder bürgerlich? Daraufhin sucht der Algorithmus der App die passenden Restaurants für den jeweiligen Geschmack heraus. Für die Technologie dahinter sind CTO Ronald Wertlen (55) und Software-Ingenieur José Rindlisbacher (38) verantwortlich.

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Reservieren direkt über die App

Blick trifft die vier Köpfe des Start-ups im Restaurant Darling in Bern, einem der ersten auf der App. Beim Gespräch herrscht auf einmal Euphorie: Ein Gast hat über Taste Match in ebendiesem Restaurant reserviert. «Für uns war schnell klar, dass die Gäste auch direkt über die App Verfügbarkeiten prüfen und reservieren wollen», so Tröhler.

Dafür ist die App mit bereits etablierten Reservations-Tools von Aleno oder Lunchgate verknüpft. «Wir wollten kein neues Tool schaffen, sondern den Restaurants neue Kunden bringen, ohne dass dadurch Aufwand für sie entsteht», erklärt Tröhler. Auf einer Karte in der App werden jeweils alle Restaurants in der Region gezeigt, die für den gewünschten Zeitpunkt noch einen freien Tisch haben. Wenn keine Verknüpfung vorliegt, kümmern sich Tröhler und sein Team selbst um die Reservation. Auch die Speise- oder Weinkarte ist hinterlegt und wird täglich aktualisiert.

Mehr Gründungen als Insolvenzen Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Pleite, Massenentlassung oder Schliessungen: 11’412 Unternehmen mussten dieses Jahr bereits Insolvenz anmelden. Dabei geht schnell vergessen, dass gleichzeitig viel mehr neue Firmen gegründet werden. Insgesamt 40’487 Start-ups waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres, zeigen Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crif. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wobei das Wachstum leicht abgenommen hat. Am meisten neue Firmen entstanden dabei im Kanton Zürich. Blick stellt in loser Folge Jungunternehmer vor, die von ihren Erfahrungen und Herausforderungen berichten. Im Schnitt sind Start-up-Gründerinnen und Gründer in den letzten zehn Jahren jünger geworden. Männer gründen mittlerweile im Alter von 35 Jahren eine Firma, 2015 lag das Alter noch bei 48 Jahren. Bei den Frauen sank das Durchschnittsalter auf 39 Jahre. Mehr

15'000 Personen haben die App seit dem Launch vor zwei Jahren heruntergeladen. Diese deckte zuerst nur die Städte Bern und Zürich ab. «Für die Erfassung der ersten 800 Restaurants haben wir Monate gebraucht», so Tröhler. Dank der Automatisierung dauert es mittlerweile nur wenige Stunden, alle Restaurants in einer Stadt oder einem Dorf zu erfassen. Deshalb sind in den letzten Wochen Tausende Neue dazugekommen, auch auf dem Land.

Laufend erweitert das Team die App um neue Funktionen. Wie der KI-Agent, der auf Wunsch das passende Restaurant heraussucht. Oder die Funktion «Group Match», die Gruppen helfen soll, das passende Restaurant zu finden.

Reicht nicht immer für Lohn

Schon zu Beginn gründeten Tröhler und Kilchenmann eine Aktiengesellschaft. Die 100'000 Franken Startkapital finanzierten sie aus eigener Tasche. Es folgte ein Crowdfunding sowie der Einstieg von mehreren Business Angels – also Privat-Investoren, die eigenes Kapital und Erfahrung mitbringen. «So ist über eine halbe Million Franken zusammengekommen», so Tröhler.

Er und Kilchenmann zahlen sich selten einen Lohn aus. Bisher ist Rindlisbacher der einzige Angestellte, der monatlich ein Fixgehalt bekommt. «Es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir zweifeln. Aber wir glauben daran, dass unsere App ganz gross wird. Jetzt zu stoppen ist keine Option», sagt Tröhler.

« Wir glauben daran, dass unsere App ganz gross wird. Jetzt zu stoppen ist keine Option. Tobias Tröhler, Co-Founder von Taste Match »

Doch wie soll in Zukunft Geld reinkommen, wenn die App gratis ist? Bereits jetzt können Restaurants für zusätzliche Visibilität zahlen. «Sie werden aber auch dann nur bei den Personen angezeigt, zu deren Geschmack das Restaurant passt und sind klar als gesponsert markiert», so Tröhler. Auch Kunden sollen in Zukunft zur Kasse gebeten werden – aber nur für Extra-Features, zum Beispiel für Viel-Nutzer. «Zudem möchten wir unsere Einblicke in die Gastroszene künftig auch mit Partnern wie Tourismusverbänden oder Medienhäusern teilen», so der Gründer.

1:30 Spontan zum Znacht? Schweizer App erleichtert Restaurantsuche und Buchung

Bereits nächstes Jahr sollen auch erste Städte aus dem Ausland erfasst werden. Tröhler ergänzt: «Wir werden sicher mit Europa starten. Welches Land das erste wird, darf die Community entscheiden.»